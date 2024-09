Itt az újabb teniszbotrány: bántalmazás miatt szakított edzőjével a korábbi wimbledoni bajnok

Jelena Ribakina két éve nagy meglepetésre lett Wimbledon bajnoka, azóta viszont stabilizálta a helyét a női tenisz közvetlen élmezőnyében. Bár újabb Grand Slam-trófeát nem szerzett azóta, Ribakina több mint egy éve folyamatosan a legjobb öt között áll a világranglistán, annak ellenére is, hogy 2024-ben több fontos tornától is visszalépett. Legutóbb a US Open első fordulójában játszott, a második meccsére már nem állt ki. A torna előtt derült ki, hogy Ribakina szakított edzőjével, s immár az is nyilvános: az vezetett a szakításhoz, hogy Stefano Vukov állandóan sértegette, verbálisan bántalmazta a játékost.

Stefano Vukov irányításával Jelena Ribakina sikeres játékossá vált, mégis nagyon csúnya véget ért a közös történetük (Fotó: AFP/Paul Crock)

Vukov stílusára már a tavalyi Australian Open alatt felfigyelt a teniszvilág, amikor a horvát edző kíméletlen stílusban beszélt tanítványával a végül megnyert elődöntő alatt. Ribakina akkor megvédte Vukovot, aki lényegében a teljes profi pályafutása alatt az edzője volt, azaz minden eddigi sikerüket közösen érték el.

Miért lépett vissza sok versenytől Ribakina?

A moszkvai születésű, de kazah színekben versenyző Ribakina játékán nem látszott meg, hogy probléma lenne, az egészségi állapotán már annál inkább. 2024-ben Ribakina több jelentős versenytől is visszalépett: három WTA 1000-es torna után a párizsi olimpiától és végül a US Opentől is.

A New York-i Grand Slam-torna előtt Ribakina szakított edzőjével, de a sajtó képviselőinek nem akart semmit sem elárulni a döntés hátteréről.

Ribakina néhány napja bejelentette, hogy a távol-keleti versenyeket kihagyja, de az évzáró WTA-világbajnokságra szeretne visszatérni. A Ribakina szezonja mögött meghúzódó fizikai problémák pedig lelki okokra vezethetők vissza.

Akik közel állnak hozzá, arról számoltak be, hogy Jelena nagyon komoly stressznek van kitéve, és különféle pszichoszomatikus tünetei vannak. Vukov hozzáállása, viselkedése nem volt korrekt, állandóan sértegette, verbálisan bántalmazta Jelenát.

Arról az edzőről van szó, aki tizenhét éves kora óta mellette volt, akit ő maga választott a családjával együtt. Ribakina szülei ugyanakkor határozottan azt állították, hogy változásra van szükség – idézi az Eurosport a témát alaposan körbejárt orosz újságírót, Szofja Tartakovát.

Ribakina kirúgott edzőjére eltiltás vár?

A folytatás egyelőre sem Ribakina, sem Vukov számára nem ismert. Mivel a teniszező a nehézségekkel teli idényben is az élmezőny tagja maradt, vélhetően a lelki sebeken túllépve a közeljövőben is a világ legjobb játékosai közé tartozhat.

Vukov neve viszont eltűnt a WTA edzői nyilvántartásából. Elképzelhető, hogy hivatalos szankcióval kell szembenéznie, de ha nem is tiltják el, akkor is nehéz lesz új tanítványt találnia magának.