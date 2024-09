Kiütöttük Salvadort, mint Nyilasiék 1982-ben

Ha Magyarország és Salvador, akkor a sportban elsőre természetesen mindenkinek az 1982-es labdarúgó-világbajnokság csoportmeccse ugrik be, amelyen a magyar válogatott a 10-1-es győzelemmel a mai napig érvényes gólrekordot állított fel. Kiss László három, Nyilasi és Fazekas két-két gólt szerzett és betalált még Pölöskei, Tóth József és Szentes is.

A futballisták nyomdokain haladva a magyar férfi sakkcsapat is kiütéses, 4-0-s vereséget mért Salvadorra a budapesti sakkolimpia első fordulójában. Talán már azzal megleptük a latin-amerikaiakat, hogy Rapport Richárd kimaradt, avagy az első forduló alól felmentést kapott, így a derék salvadoriak a sutba dobhatták a felkészülésüket a magyar alapcsapat ellen.

Szanan Szjugirov végzett a leggyorsabban, kevesebb mint egy óra alatt legyőzte ellenfelét. Utána sorrendben Berkes Ferenc, Lékó Péter, végül Gledura Benjámin is győzött, így alakult ki a 4-0-s siker, ami – tegyük hozzá − papírforma. Lékó Péter tehát öt év után győzelemmel tért vissza.

Női csapatunk és 4-0-ra nyert. A mieink viszonylag könnyedén elhúztak 3-0-ra, Lázárné Vajda Szidónia nagyot küzdött, köcsönös hibák után végül a maga javára fordította a végjátékot, így ő is hozta a teljes pontot. Hat csapatunk közül öt is 4-0-ra végzett elsőre, egyedül a női C csapat nyert 3-1-re Kuvait ellen.

Az első forduló magyar eredményei:

Nyílt torna:

Magyarország–Salvador 4-0

Magyarország B–Hongkong 4-0

Magyarország C–Guyana 4-0

Női torna:

Magyarország–Puerto Rico 4-0

Magyarország B–Mozambik 4-0

Magyarország C–Kuvait 3-1