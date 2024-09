Lékó Péter: Az ellenfeleim sötétben tapogatóznak

– Ötéves kihagyás után tér vissza. Egész pontosan mikor játszott legutóbb versenypartit?

– 2020 júliusában volt a Chess Legends verseny, de az online viadal volt, ezért azt ne számítsuk. Legutóbb ugyancsak Ricsivel (Rapport Richárd) egy csapatban játszottam, amikor 2019 novemberében a Padova színeiben megnyertük az Európa-kupát.

– Közismert, hogy a sakknak azóta sem fordított hátat, a német Vincent Keymer edzője, aki ma már nem tehetség, hanem a szűk elit egyik játékosa, továbbá kommentátorként is gyakran találkozhatunk önnel az online térben. Ez teljesen kielégítette, vagy azért volt önben hiányérzet, hogy jó lenne újra játszani?

– Nem, nem volt bennem a hiányérzet. A Vincent Keymerrel való közös munkánk nagyon intenzív, napi szinten edzünk együtt, emellett ott van az említett kommentátori munka. Játék nélkül is naprakész vagyok, nyugodtan mondhatom, továbbra is a sakkal kelek és fekszem…

– Hogyan zajlottak az elmúlt hónapok az olimpiai felkészülés jegyében?

– Brutális időszakon vagyok túl. Éppen a felkészülés miatt kevesebbet kommentáltam.

Áprilisban még csak edzőként vettem részt az edzőtáborban, aztán amikor megszületett a megállapodás, hogy Ricsi is visszatér, nem volt más választásom, nekem is vállalnom kellett a játékot. Három hónapja csak a sakkolimpiának élek, nagyon feldobódott és lelkes vagyok, hogy újra a csapatért, a magyar sakkozásért, Magyarországért küzdhetek. Ezért tértem vissza.

Kötelességem megemlíteni, hogy Polyánszky Zoltán, a Magyar Sakkszövetség elnöke rengeteg energiát fektetett abba, hogy visszatérjünk és sikeresen szerepelhessünk a sakkolimpián. Amikor tavaly májusban először találkoztam vele, kategorikus nemmel válaszoltam a felkérésére. Ám rögtön utána, ahogy a feleségemmel utaztunk haza, Szegedre, egész úton arról beszéltünk, milyen kár, hogy csak most lett olyan elnöke a sakkszövetségnek, aki ennyire szereti a sportot, ennyire akar tenni a dolgokért. Szerencsére kapcsolatban maradtunk az elnök úrral, egymást követték az ötletek és a tervek, januárban abban maradtunk, hogy segítek a felkészülésben, továbbá azt találtam mondani, rendben, ha Ricsi visszatér a magyar színekhez, akkor én is játszom a budapesti olimpián. Schmidt Ádám államtitkár is beszállt a tárgyalásokba, felgyorsultak az események, és azon kaptam magam, hogy a szavamon fognak és játékosként is készülök az eseményre.