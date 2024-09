Saldanha tudja, mi jár a Fradi szurkolóinak, de a rejtélyről nem beszélt

– Jó meccs volt, nagyon örülök, hogy csereként beállhattam és három gólt szereztem. Azért is örülük a három gólnak, mert így közelebb kerülök a szurkolókhoz, ami szerintem nagyon fontos – nyilatkozta lapunknak Matheus Saldanha, a ferencvárosi közönség kedvence.

Hogy ez túlzás lenne? Cseppet sem. A fradisták a Puskás Akadémia ellen a brazil csatár mesterhármasával 3-0-ra megnyert találkozó után Saldanha nevét skandálták.

A Partizan Belgrádtól igazolt 25 éves csatár érkezését komoly várakozás övezte, hiszen az előző idényben gólkirály volt a szerb bajnokságban, a Fradi három millió eurót fizetett érte, amivel ő az NB I történetének legdrágább igazolása.

Saldanha eddig miért volt mindig csere?

Saldanha igazolja a jó hírét. Egyből két góllal mutatkozott be a zöld-fehéreknél a Budafok ellen 3-0-ra megnyert Magyar Kupa-mérkőzésen, majd az MTK elleni bajnokin is betalált. Az Anderlecht elleni 2-1-es vereség alkalmával ugyan nem volt eredményes az Európa-ligában, de a Puskás Akadémia elleni mesterhármassal így is

félelmetes a mérlege: négy mérkőzés, hat gól.

Mindebben az a legfurcsább, hogy Saldanha mind a négyszer csere volt csupán, fél óránál még többet még egyszer sem kapott Pascal Jansentől. Vajon miért?

A Ferencváros vezetőedzője ezt a brazil elégtelen erőállapotával indokolta. Ami azért furcsa, mert a statisztikai adatlapja szerint július végén, még a Partizan futballistájaként Saldanha a Dinamo Kijev elleni Bajnokok Ligája-selejtező mindkét meccsét végigjátszotta. Sőt még agusztus 22-én a Gent elleni konferencia-liga meccsen is játszott 65 percet. Az volt az utolsó fellépése a Partizanban, a Ferencváros nem egészen két héttel később, szeptember 3-án jelentette be a leigazolását. Saldanha mit csinált ebben az időszakban, hogy ennyire visszaesett az erőnléte?

Csak szerencséje lett volna?

Ki tudja... Mindenesetre Pascal Jansen nagyon várja már, hogy Saldanha végigbírja a meccseket. Nem vitás, a brazil játékos extraklasszis az NB I-ben, még ha Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia a vasárnapi teljesítményét nem esett hanyat, mondván, ők segítették hozzá az első két góljához. Még ha van is benne valami, mindkét helyzetet értékesíteni kellett.

Matheus Saldanha csütörtökön a Tottenham ellen várhatóan telt ház, továbbá hatalmas nemzetközi figyelem közepette igazolhatja ismét a képességeit. A Fradi.hu-nak nyilatkozva azt is elárulta,

pályafutása első mesterhármasát szerezte.

A találatai után a menedzserének mondott köszönetet és üzen a Tottenhamnek is...