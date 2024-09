Megműtötték a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áront, aki a jövőjéről is vallott

A magyar férfikardcsapat Olaszország elleni olimpiai negyeddöntőjében, majd később az elődöntőben, illetve a Dél-Korea ellen elveszített fináléban is jól látható volt: valami nincs rendben Szilágyi Áronnal. A 34 éves sportoló szemlátomást bicegve teljesített a páston, ám akkor még azt mondta: „Nincsen semmi baj a lábammal.”

A magyar férfi kardozók (Szilágyi balról a harmadik) ezüstérmet nyertek az olimpián. Fotó: Csudai Sándor

A műtéti beavatkozás mellett döntött

Az olimpia lezajlott, a kardcsapat ezüstérmet nyert , Szilágyi Áron pedig szerdán egy kórházi ágyon készül képpel illusztrált Facebook-posztot közölt az állapotával kapcsolatban.

„Az olimpiai csapatversenyen láthattátok, hogy bicegek, nehezen terhelem a bal sarkamat, szenvedek. Több éve krónikus gyulladással küzdök az Achilles-ín csontos tapadásánál, ami a legrosszabb pillanatban lobbant be. Szerencsére a felfokozott lelkiállapot, az adrenalin és a fókuszáltság nem engedte, hogy a fájdalom hátráltasson a páston, de egyértelművé tette, hogy erre a problémára hosszú távon megoldást kell találni. Specialistákkal egyeztetve a műtéti beavatkozás mellett döntöttünk. A tegnapi napon sikeresen végre is hajtották rajtam az operációt. Hálás vagyok a Budai Egészségközpont csapatának, kiemelten Dr. Kynsburg Ákosnak és Dr. Tállay Andrásnak a munkájukért. Nagyon jó kezekben voltam” – írta Szilágyi, aki arra is kitért, hogy még vívóként is van feladata a jövőben.