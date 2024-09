Miért igazolt ma Diósgyőrbe egy Premier League-csapat játékosa?

Valentino Adedokun Dublinban született nigériai szülők gyermekeként, már 17 évesen debütált a felnőttek között a Dundalk színeiben, nem sokkal a 18. születésnapja után bemutatkozott a konferencialiga selejtezőjében is, ezt követően igazolta le az angol Brentford FC akadémiája. Az előző idényben már a klub első csapat keretéhez számították, többször leült Premier League-mérkőzésen a kispadra is, a bemutatkozására még nem került sor. A B csapatban viszont olyannyira alapembernek számított, hogy az előző idényben már ő viselte a csapatkapitányi karszalagot is.

Az NB I 2024/25-ös szezonjában a DVTK a hét mérkőzésen kilenc pontot szerzett (két győzelem, három döntetlen, két vereség), ezzel a hatodik helyen áll.