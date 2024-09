Máris bejelentkezett a Final Fourra a Veszprém

A PSG 4-4-ig tartotta a lépést, onnantól aztán meglépett a Veszprém, és az első félidő derekán már hat góllal, 13-7-re vezetett. Szünetre ugyan ez három gólra olvadt (18-15), mégsem volt okunk aggódni, meggyőző volt a Veszprém, amely immár ellenfélként köszöntötte a nyáron Párizsba igazolt gólzsákot, az egyiptomi Omar Jahjat. Igaz, a veszprémieknél pedig két francia is játszik; Remili anno hat évet húzott le a PSG-ben, Fabregas viszont korábban is csak ellenfélként látogatott Párizsba, hiszen előzőleg a Montpellier-ben és a Barcelonában kézilabdázott.

Jó a kémia Xavi Pascual és a játékosok között. Fotó: Ladóczki Balázs

A második félidőben a franciák úgy tíz percen át tartották magukat, sőt kettőre faragták a hátrányukat, 22-20 után aztán látványosan összeomlottak. A következő durván tíz percben csupán egy gólt dobtak, miközben a veszprémiek tizet.

Gyorsan az is eldőlt, hogy a tízgólos különbség sem lehet kérdés, sőt a Veszprém a 40 gólos határt is átlépte, ami napjaink kézilabdájában is ritkaság. A magyar csapat végül 41-28-ra ütötte ki a PSG-t, amely közel állt ahhoz, hogy fennállása legsúlyosabb vereségét szenvedje el a Bajnokok Ligájában, legalább ezt sikerült elkerülnie. A Veszprém így is az eddigi legnagyobb különbséggel verte meg francia riválisát.

Már az első fordulóban a Füchse Berlin vendégeként aratott győzelem is biztató volt, erre a játékra pedig végképp lehet építeni.

Aligha kiabáljuk el, hogy a nyáron szerződtetett sokszoros BL-győztes edző, Xavier Pascual irányítása mellett az elmúlt évek legerősebb csapata formálódik Veszprémben.

A nyáron a Xavi Pascuallal együtt Bukarestből érkezett horvát irányító, Luka Cindric szerényen úgy értékelt, nincs ekkora különbség a két csapat között. Nedim Remili pedig abban nem akart elmélyedni, mi minden változott a nyár óta Xavi Pascual érkezésével. Azt emelte ki, mindenekelőtt az, hogy most jobbátlövőként játszik, de persze ha azt kérik tőle, akkor irányítóként is örömmel segíti a csapatot.

Egyetlen góllal kapott ki a Szeged

Az első néhány perc, sőt a teljes első félidő azzal fenyegetett, hogy a Szeged súlyos vereséget szenved Barcelonában, hiszem a hazaiak rögvest elhúztak 4-0-ra, aztán némi megtorpanás, avagy szegedi felzárkózás (9-7) szünetre megint tetemes volt a különbség (20-12).

Még a második játékrész derekán sem ígérte semmi, hogy szoros lesz a hajrá, hiszen a Barca 27-8-ra is vezetett. Aztán olvadni kezdett a hazaiak előnye, 29-23 után zsinórban öt góllal a Szeged feljött egy gólra (29-28). Sajnos a végjátékból a Barcelona jött jobban, s ha csak egyetlen góllal is, de 31-30-ra megnyerte a mérkőzést.

Ligetvári Patrik így értékelte a Veszprém teljesítményét: