A Világsakkfesztivál idén a sakkolimpia szerves része

– Inspiráció sok helyről ér mindenkit. Én először a családtól, a szüleimtől és a nővéreimtől kaptam, aztán a versenyektől, az utazásoktól és az ellenfelektől. Bízom benne, a sakkfesztiválra kilátogató gyerekek, felnőttek és cégek is sokféle inspirációt kapnak majd – fogalmazott az esemény csütörtöki sajtótájékoztatóján a fesztivál megálmodója, Polgár Judit. – El sem hiszem, hogy már tizedik éve rendezzük meg a Világsakkfesztivált. Sok visszajelzést kapok arról, hogy akik eljönnek, rengeteg élményt kapnak, játszani akarnak, elindulnak a sakk irányába, és ez visszahat rám, engem is inspirál!

Polgár Judit megjegyezte, hogy számára is különleges lesz a jubileumi alkalom, mert itt lesznek a szülei és a nővérei is, valamint az érdeklődők találkozhatnak a fővédnök Rubik Ernővel.

A sportág történetének legjobb női versenyzője hozzátette, hogy intenzív időszak áll mögötte, többek között elkészült a négy-nyolcéves gyerekeknek szóló hatkötetes könyvsorozat, amely kétéves munka eredménye. Azt is hangsúlyozta, hogy a mostani fesztivál azért is különleges lesz, mert a budapesti sakkolimpiára rákapcsolódva rendezik meg, annak keddi szünnapján kezdődik.

Az első nap kiemelt eseménye a Magyar Nemzeti Galériában egy olyan rendhagyó, országokon átívelő sakkszimultán lesz, ahol Polgár Judit nyolc közösség ellen fog egyszerre játszani, négy táblán online, négyen pedig a helyszínen. Ezen a napon dedikálást tart a három Polgár nővér, Judit, Zsuzsa és Zsófi, és közönségtalálkozót tart Rubik Ernő. Ez alkalomból speciális Rubik-kocka készült, amelyen a sakkfigurák rajza is látható, és sakklépés-oktatóként is működhet.

Másnap, szerdán az Intercontinental Budapest hotelben rendezik meg azt az oktatási konferenciát, amelynek egyik témája, hogy az élet különböző területein miként alkalmazható a sakk. Az eseményre több mint tíz országból érkeznek előadók. A konferencián Polgár Judit is előadást tart.

Fogarasi Norbert, a fesztivált hatodik éve támogató Morgan Stanley budapesti irodavezetője, FIDE-mesterjelölt elmondta, hogy őket is inspirálja az, hogy Polgár Judit mellé állhattak, és ily módon is meg tudják szólítani a generációkat. Hozzátette, hogy a cégüknél élénk sakkélet zajlik, például náluk dolgozik Ács Péter, a jelenleg zajló budapesti sakkolimpián szereplő magyar férfi A válogatott szövetségi kapitánya is, és sok nemzetközi mester is.