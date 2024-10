Conte a specialitása ellenére óvatos, a Napoli sztárja viszont már a bajnoki címről beszél

Antonio Conte nyert már bajnokságot a Juventus, a Chelsea és az Inter kispadján is, most pedig az általa irányított Napoli áll a Serie A élén. A kedd esti, Milan elleni, Lukaku és Kvarachelia góljával elért 2-0-s győzelemmel tovább erősítette a pozícióját Conte csapata, az edző azonban figyelmeztet: a Napoli tavaly csak tizedik volt, nem kell csodát várni. Csakhogy éppen Conte bizonyította már kétszer is, hogy hasonló csodák léteznek.

Antonio Conte és Romelu Lukaku újra együtt ünnepelhet, de az edző még óvatos a bajnoki címet illetően. Fotó: NurPhoto via AFP/Ciro De Luca

Conte 2011 nyarán úgy ült le a Juventus kispadjára, hogy a torinói csapat lemaradt az európai kupákról, hetedik lett az előző bajnoki idényben, Contéval viszont veretlenül bajnok lett. Az olasz mester 2016-ben úgy ült le a Chelsea kispadjára, hogy a londoni klub lemaradt az európai kupákról, tizedik lett az előző bajnoki idényben, Contéval viszont újra megnyerte a Premier League-et.

Conte irányításával újra bajnok lehet a Napoli?

Azaz nagyon is ismerős az idei helyzet Conténak, amikor a tavaly tizedik helyen zárt, a kettős terheléstől megkímélt Napolival menetel a Serie A-ban.

– Hihetetlen lenne, ha a Napoli megnyerné a bajnokságot. Ha elérjük a célunkat, és újra európai kupába jutunk, már az is különleges lenne. Csodák történhetnek, fel lehet gyorsítani bizonyos folyamatokat, de az utat végig kell járni – óvatoskodott múltbeli sikerei ellenére Conte a Milan legyőzése után.

A nápolyiak támadója, Hvicsa Kvarachelia már lelkesebb volt. – Megérdemeltük a győzelmet, boldogok vagyunk. Így kell folytatnunk, és tudjuk, hogy képesek lehetünk újra megnyerni a bajnokságot – mondta a grúz futballista, aki a Napoli két évvel ezelőtti bajnoki címének is egyik kulcsfigurája volt.

A Napoli tíz forduló alatt 25 pontot szerzett, a fordulóban egyaránt szerdán pályára lépő Inter és Juventus (18, illetve 17 pont) követi a tabellán, a Milan 14 ponttal csak a középmezőnyben található.