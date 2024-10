Csoboth duplán kitett magáért, mégis csúnya vereség lett a vége

Rajta nem is múlott a csapata sikere, az 58. percben betalált, később pedig egy gólpasszt is kiosztott. Ám mire ő pályára lépett, már 3-0 volt az állás a belgák javára, és nem lett belőle csodás fordítás. Éppen ellenkezőleg, a Bruge a fordulás után is hajtott, és 6-2-re kiütötte a svájciakat.