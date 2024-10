Kulcsjátékosával hosszabbított a Ferencváros, íme, a részletek!

A világ legjobb vízilabdázója 2025 nyarától még két évre elkötelezte magát a Ferencvároshoz! – jelentette be péntek este a fradi.hu-n az FTC ügyvezető alelnöke, Nyíri Zoltán. A sportvezető Dusan Mandicsra gondolt, aki így 2027 nyaráig marad az egyesület kötelékében.

A háromszoros olimpiai bajnok Dusan Mandics tavaly igazolt Budapestre, a Novi Beogradól érkezett. A világ- és Európa-bajnok balkezes játékos tagja volt a magyar bajnoki címet és Bajnokok Ligáját nyert együttesnek, amely az új idényben is nyert már egy serleget, miután két hete a Jug Dubrovnik legyőzésével megnyerte az Európai Szuperkupát.

Nélküle nem sikerült volna

– Az előző idény volt életem legjobbja – jelentette ki Mandics. – Büszke vagyok arra, amit véghez vittünk és azt szeretném, hogy ezt továbbvigyük, ezért örülök annak, hogy megkeresett a vezetőség a hosszabbítás miatt. Tavaly felépítettünk valamit, amit együtt tovább fogunk építeni.

A vezetőedző, Nyéki Balázs szerint már az is nagy mérföldkő volt a szakosztály életében, hogy a korábban a Partizan Beograddal és a Pro Reccóval is BL-t nyerő játékos az FTC-Telekom Waterpolót választotta, a mostani hosszabbítás pedig azt bizonyítja, amellett, hogy szeret itt lenni, a szakmai munkával is elégedett a 30 éves vízilabdázó.

– A BL és a Szuperkupa-trófeát látva mondtam neki, hogy ezek a kupák még mindig csak álmok lennének nélküle. Ebben szinte biztos vagyok. Tudom, hogy nagyon jó csapatunk van, jó játékosok vannak a keretben, de az extra, az mindig szükséges. Nélküle aligha jöhetett volna létre, hogy a Ferencváros újra Bajnokok Ligáját nyerjen ilyen gyorsan az én vezetésem alatt

– mondta a tréner.