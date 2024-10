Szoboszlai máris reagált Szalai kinevezésére

A Kispest vezetőedzői székét elfoglaló Laczkó Zsolt távozását követően már kedden felröppent a hír , hogy Marco Rossi új pályaedzője Szalai Ádám, a válogatott korábbi kiváló centere, csapatkapitánya lesz. Nos, az infó helyesnek bizonyult, igaz, a hivatalos bejelentésre csütörtökig kellett várni. Marco Rossi elmondta, mindenképpen olyan pályaedzőt szeretett volna, aki szakmailag és emberileg is illik a válogatottba, és Szalai esetében egyikhez sem fér kétség.

Szalai szerepvállalását a válogatott mellett Marco Rossin kívül a játékosok is nagy örömmel fogadták (Fotó: mlsz.hu)

– Azt hiszem, nincs olyan ember Magyarországon, aki ne tudná, mit jelent számára a magyar válogatott, emellett pedig a játékosok körében is hatalmas tisztelet övezi. Biztos vagyok benne, hogy ahogy korábban játékosként, úgy immáron stábtagként is nagyon sokat fog hozzátenni a válogatott teljesítményéhez – árulta el a szövetségi kapitány. Kettejük kapcsolata eléggé speciális, hiszen a 86-szoros válogatott támadó Marco Rossi válogatotthoz érkezését követően játékosként is az olasz szakember meghosszabbított keze volt a pályán. Így szakmai együttműködésük minden bizonnyal az első pillanattól kezdve olajozottan fog működni.

Szívhez szóló üzenet

Nos, Szalai Ádám kinevezését nemcsak a stáb tagjai, hanem maguk a játékosok is örömmel fogadták. Természetesen a csapatkapitányi szalagot megöröklő Szoboszlai Dominik is üzent Szalainak. Egy szívvel üzent elődjének a bejegyzés alatt, amelyben Szalai bejelentette, számára óriási megtiszteltetés a magyar válogatott szakmai stábjának tagja lenni.

– Sok éven keresztül aktív játékosként, most pedig Marco Rossi segítőjeként is azon leszek, hogy a nemzeti tizenegy minél sikeresebb legyen a jövőben – írta Szalai, aki már hétfőn, a Telkiben kezdődő összetartáson munkába áll új szerepkörében.

Ugyanakkor Szoboszlai a hétvégi, a Liverpool mezében lejátszott bajnokija után a saját közösségi oldalán is posztolt, miután a bajnokságban először fordult elő Arne Slot irányítása alatt, hogy középpályás nem kezdett, ami miatt sokan már aggódnak. De nem a magyar focista: – Nagyszerű módja a hét befejezésének – írta a posztja mellé Szoboszlai Dominik.