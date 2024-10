Üzent a válogatott másodedzőjeként Szalai, aminek Rossi biztosan örül

A magyar válogatott játékosai és stábtagjai hétfőn találkoznak Telkiben, ahol megkezdik a felkészülést a Nemzetek Ligája újabb mérkőzéseire – Hollandia ellen október 11-én hazai pályán, míg három nappal később Bosznia-Hercegovina (október 14.) ellen idegenben –, amely meghatározó lehet a 2026-os világbajnokság selejtezőjének sorsolásában. Ugyanis ha a magyar válogatott nem végez legalább a csoportja 3. helyén, akkor kiesik a Nemzetek Ligája A csoportjából, és hátrébb sorolódik a második kalapból még a vb-selejtezők előtt.

Mint arról már beszámoltunk, nemcsak a válogatott keretben volt változás, hanem a stábban is, hiszen a távozó Laczkó Zsolt helyett a korábbi csapatkapitány, Szalai Ádám lett a magyar labdarúgó-válogatott új pályaedzője . Marco Rossi szövetségi kapitány biztos benne, hogy korábbi meghosszabbított jobbkeze ahogy korábban játékosként, úgy immáron stábtagként is nagyon sokat fog hozzátenni a válogatott teljesítményéhez. A 36 éves, 86-szoros válogatott csatár a közösségi médiában üzent a szurkolóknak.

„Óriási megtiszteltetés a magyar válogatott szakmai stábjának tagja lenni. Sok éven keresztül aktív játékosként, most pedig Marco Rossi segítőjeként is azon leszek, hogy a nemzeti tizenegy minél sikeresebb legyen a jövőben. Mindezzel párhuzamosan a Labdarúgó Módszertani Központban betöltött szerepem továbbra is megmarad. Hajrá, Magyarország!” – olvasható Szalai posztjában.