LeBron James, Gudjohnsenék és a többiek – apák a fiaikkal a pályán

A múlt hét szerdán, az észak-amerikai profi kosárlabdaliga nyitófordulójában a Los Angeles-i Crypto.com Arena közönsége különleges pillanatnak lehetett szemtanúja a Minnesota Timberwolves–Los Angeles Lakers mérkőzés második negyedében, hiszen egyszerre volt a pályán apa és fia hivatalos NBA-meccsen. A kaliforniaiak négyszeres bajnok legendája, LeBron James és fia, Bronny egyszerre jelentkezett játékra azt követően, hogy az idősebb James előtte már a pályán tölthetett tizenhárom percet. A húszéves fiának végül mindössze három perc jutott, ezalatt két rontott kísérlete volt, mellette egy lepattanót szerzett élete első hivatalos NBA-meccsén. Az idén decemberben már a negyvenet taposó apa viszont kitett magáért: az idősebb James tizenhat pontot, öt lepattanót és négy gólpasszt hozott össze a 110-103-ra megnyert találkozón.

Lakers History.

NBA History.

Basketball History. pic.twitter.com/vHrY25arix — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 23, 2024

Barcelonai legendák a fiaikkal

A labdarúgás történetében is találunk példát arra, hogy egy apa a fiával lépett pályára tétmeccsen. 2014. február 18-án a Sao Pauló-i állami bajnokságban a Mogi Mirim 1-1-es döntetlent játszott az XV de Piracicaba ellen, a mérkőzés azonban nem az eredmény miatt maradt emlékezetes. A második félidőben történelem íródott, hiszen a hazai együttesben pályára lépett a klub akkor még 41 éves elnöke, a 2002-ben világbajnoki címet nyerő, 72-szeres brazil válogatott Rivaldo – a Barcelona korábbi csillaga –, aki bő fél órára a tizennyolc esztendős fia, Rivaldinho csapattársaként játszott az édesapjáról elnevezett Romildo Ferreira Stadionban.

Ha visszaugrunk az időben, 1996. április 24-én az izlandi Eidur Gudjohnsen és édesapja szintén örökre beírta magát a futball históriájába: az Izland–Észtország találkozón Arnór Gudjohnsen helyére a második félidőre az akkor 18 éves Eidur állt be, s ez volt az első alkalom, hogy egy apa és a fia egy csapatban szerepeltek válogatott meccsen.

– Nagy pillanat volt, és amikor cseréltünk, adott egy puszit. Még nálam is idegesebb volt

– emlékezett vissza a később a Barcelonával BL-győztes csatár. Arnór Gudjohnsen fénykorában a belga Anderlechtnél is megfordult. Eidur akkor született, amikor édesapja még csak 17 éves volt. S bár ők egyszerre nem voltak pályán, összeállításunkban helye van ennek a párosnak is.

Mr. Hockey és a többiek

Az amerikai futball páratlan népszerűségnek örvend szerte a világon, és az NFL történetében szintén akadt példa arra, hogy apa és fia ugyanabban a csapatban léptek pályára. Ted és Charlie Nesser a Columbus Panhandlesben játszott együtt hivatalos mérkőzésen 1921. szeptember 25-én az Akron World’s Champions ellen. Ez az egyetlen alkalom, hogy apa-fiú páros NFL-meccsen együtt szerepelt, és ez lett mindkettőjük utolsó szezonja a profi futballban. A Nesser család egyébként különleges szerepet játszott a Panhandles történetében, hiszen Ted mellett öt testvére – John, Paul, Phil, Frank és Al – is játszott az együttesben a XX. század elején, így a család meghatározó része lett az NFL korai éveinek.

Észak-Amerika első osztályú profi baseballbajnokságában (MLB) Ken Griffey Sr. és fia, Ken Griffey Jr. a Seattle Mariners csapatában írtak történelmet, amikor 1990-ben együtt léptek pályára. S nem csupán ugyanabban a csapatban játszottak, de egy meccsen egymás után hazafutást (home run) is ütöttek, ezzel is végérvényesen beírták magukat a baseball történelemkönyvébe. A Griffey-kettős az MLB egyik legismertebb apa-fia párosa, és Griffey Jr. később a baseball Hírességek Csarnokába is bekerült. Az ugyancsak a baseball legendái közé számító Tim Raines Sr. és Tim Raines Jr. 2001-ben a Baltimore Orioles csapatában játszottak együtt.

Összeállításunkból nem maradhat ki a jégkorong sem: a „Mr. Hockey” néven ismert korszakos legenda Gordie Howe két fiával, Markkal és Martyval ötvenkét évesen (!) ragadott ütőt a kezébe az észak-amerikai profi hokiligában (NHL) a Hartford Whalers csapatában az 1979–80-as idényben. S a klasszis jégkorongozó ennyi idősen sem vallott szégyent a legjobbak között.