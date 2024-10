Csúnyán ráfizethet a totojázásra a Liverpool

Szoboszlai Dominik mer nagyot álmodni. – Gyerekkoromban az volt a célom, hogy én is a pályán hallgathassam a BL-himnuszt, aztán az, hogy gólt szerezzek. Aztán válogatott akartam lenni, majd csapatkapitány. Mindegyiket elértem, most a bajnoki címet és a BL-t akarom megnyerni a Liverpoollal.

A magyar középpályás az egyesült államokbeli Men in Blazers médiavállalatnak beszélt célkitűzéseiről, amelyek jó részét 23 éves korára már ki is pipálta. Ahogy az eddigiek, a következő két álom megvalósítása sem lesz egyszerű feladat, még ha a Liverpool belépője az új idénybe váratlanul jól is sikerült.

Egy korszakos edző távozása megakaszthatja egy csapat lendületét, de az angoloknál ilyesmiről szó sincs. Ez nagyban Jürgen Klopp érdeme, aki bevallottan egy ütőképes társaságot akart átadni az utódjának. Így is lett.

Arne Slotról az idény kezdete óta nagyjából minden héten elmondhattuk eddig, hogy történelmet írt, mert egy elődjének sem volt olyan parádés a nyitánya, mint neki. Tíz tétmeccsből – a Nottingham elleni vereségen kívül – kilencről győztesen távozott a Liverpool, 25 lőtt gól mellé csak négy kapott társul, a bajnokságban az első, a Bajnokok Ligájában százszázalékos, a Ligakupában továbbjutott a csapat.

Arne Slotnak van oka a mosolyra, eddig szárnyal a Liverpool Fotó: AFP/Glyn Kirk

Persze még csak hét forduló telt el a PL-idényből, így korai lenne odaadni a Vörösöknek a serleget. Már csak azért is, mert a tőlük egy ponttal elmaradó riválisokhoz, a Manchester Cityhez és az Arsenalhoz képest eddig kedvezőbb volt a sorsolásuk. Előbbi már a Chelsea-vel, a Newcastle-lel és az Arsenallal is megmérkőzött, így veszített eddig négy pontot, míg az Ágyúsok a City melletti rangadón kívül már a Tottenham és az Aston Villa otthonában is nyertek, annak ellenére is veretlenek, hogy kétszer kiállították egy-egy játékosát.

Rangadók egymás hegyén-hátán

A Liverpoolnak ehhez képest könnyebb útja volt, még ha gyakran a mélyen védekező együtteseket is a legnehezebb legyűrni. Szoboszlaiék eddig egy topcsapattal sem néztek szembe a Premier League-ben. A Manchester United szurkolói jogosan sértődhetnek meg az előző mondat miatt, de a tizennegyedik helyen szégyenkező rekordbajnokot most nehéz az elit közé sorolni. A Bajnokok Ligájában az AC Milan és a Bologna legyőzése nem okozott gondot a Liverpoolnak, de ez még csak a kezdet, a nagyágyúk csak most következnek.

A könnyedebb kezdés után ugyanis a következő hetekben mutatkozik majd meg, mire lehet képes Slot gárdája, joggal soroljuk-e a végső győzelemre esélyes klubok közé. A szünet után sorban az idényben remeklő Chelsea, az Arsenal, a Brighton és az Aston Villa elleni összecsapások jönnek a PL-ben, míg a hétköznapokat pedig az RB Leipzig, a Brighton, illetve a német bajnok Bayer Leverkusen elleni Ligakupa- és BL-meccsek fűszerezik, november végén pedig a mumus Real Madrid vendégjátéka vár a Vörösökre.

A Liverpoollal kapcsolatban gyakran emlegetik, hogy rövid a kispadja. Ezen nem segített, hogy Sloték a nyáron alig igazoltak, így a már emlegetett nehéz időszakban kulcsfontosságú lesz, hogy a játékosok egészségesek maradnak-e. Az alapemberek eddig a menedzser rendelkezésére álltak, közülük eddig csak Alisson küszködött sérüléssel, aki most újra kidőlt, és várhatóan november végéig nem tér vissza. Alexis Mac Allistert is le kellett cserélni a Liverpool legutóbbi mérkőzésén, de az ő esetében nem súlyos a helyzet, még az sem kizárt, hogy pályára lép az argentin válogatottban.

A pályán kívül is megküzdhet egymással a Liverpool és a Real

Az edzések és a kezelések mellett is van néhány fontos teendő a klubnál. A Liverpool a tárgyalóasztalnál nem teljesített jól az elmúlt időszakban. Ez ahhoz vezetett, hogy három kulcsjátékosa kontraktusa is lejár jövőre. Az ő helyzetüket minél előbb rendezni kellene, mivel januártól már előszerződést köthetnek más klubokkal, az elvesztésük pedig nagy érvágás lenne. Mohamed Szalah és Virgil van Dijk már a harmincas éveit tapossa, de

Trent Alexander-Arnold még csak a 26. születésnapját ünnepelte a napokban, tehát a jövő embere lehetne. Azonban a Real Madrid vadászik rá, Dani Carvajal súlyos sérülése miatt már az idényben nem számíthat rá a csapata, így a királyi gárdának sürgősen szüksége lenne egy új jobbhátvédre. Ezért akár már januárban lecsaphatják Alexander-Arnoldot a Liverpool kezéről.

Tehát minden szempontból meghatározó hetek előtt állnak Sloték.