Liverpoolban pezsgőt bontanak a magyar–holland után

Mint arról beszámoltunk, a magyar válogatott Sallai Roland góljával sokáig vezetett Hollandia ellen a Puskás Arénában, de végül 1-1-es döntetlen lett a Nemzetek Ligája-összecsapás vége. A találatokon kívül is akadtak érdekes jelenetek a meccsen, a második félidő legemlékezetesebb pillanata kétségkívül az volt, amikor a narancssárgák csapatkapitányát leküldte a pályáról Lukas Fähndrich. Virgil van Dijk három percen belül kapott két sárga lapot, így idő előtt mehetett zuhanyozni.

Van Dijk piros lapja a Liverpoolt segítheti?

A Liverpool-szurkolók miatta, valamint három másik vörös, Szoboszlai Dominik, Ryan Gravenberch és Cody Gakpo miatt is figyelhették a találkozót, de különösen Van Dijk piros lapja érdekelte őket. Nem háborogtak, mint a hollandok védője, hanem inkább ünnepelték a történteket, hiszen a Liverpoolra most kemény időszak, rangadók sokasága vár a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában is, így a csapat segítségére lehet, ha Van Dijk többet pihenhet, arról nem is beszélve, hogy kevesebb az esély arra, hogy lesérüljön, ha nem néz szembe a németekkel hétfőn a Nemzetek Ligájában.

Most ellenfelek voltak, de egyébként Ryan Gravenberch és Szoboszlai Dominik is a Liverpoolt erősíti (Fotó: Csudai Sándor)

Több drukker is hangot adott az örömének az X-en:

„Taktikai piros lap Virgil van Dijknak, így egy teljes hetet pihenhet a Chelsea elleni mérkőzésünk előtt. Imádom ezt a meccset!”

„Csodálatos hír, hogy Van Dijkot kiállították. Lesz egy szabad hete, kihagyja a németek elleni meccset, fitt és egészséges lesz a Chelsea elleni vasárnapi találkozóra az Anfielden.”

„Van Dijk piros lapja. Remek este, pihenhet egy kicsit a hétvégén.”

Pihen vagy nem pihen?

Nem is tévedtek nagyot a Liverpool szurkolói. Van Dijk először ugyan azt nyilatkozta, ott lesz a németek elleni mérkőzésen, legalább a pálya széléről próbálja támogatni a társait. A legnépszerűbb holland sportlap viszont szombat reggel már arról számolt be, hogy a 33 éves védő inkább visszatér Liverpoolba.

– Segíteni akaram volna a csapatot, de azóta jeleztem a többieknek, hogy inkább hazautaznék. Sokat beszélünk arról, hogy rengeteg meccset játszunk, állandóan úton vagyunk, úgyhogy nem árt egy kis pihenés – magyarázta Van Dijk.

Így látták a meccset a magyar játékosok: