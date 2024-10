Rossi nagy húzása: a leírt veterán a válogatott egyik legjobbja volt

Miután a Skócia elleni utolsó csoportmeccsen már nem jutott szóhoz , sokan úgy gondolták, Fiola Attilának az Európa-bajnoksággal véget ért a pályafutása a válogatottban. Talán maga Marco Rossi is így vélekedett.

Érthetően. Hiszen az sem volt biztos, hogy egyáltalán Fiola 34 évesen folytatja a pályfutását. Az Eb után csak azt tudhattuk, hogy Fehérváron nem hosszabbítja meg a szerződését, s szeretné magát kipihenni. Aztán sokáig nem talált magának csapatot, az Újpest augusztus 26-án jelentette be a leigazolását, csupán egy nappal azelőtt, hogy Marci Rossi keretet hirdetett a Nemzetek Ligája első etapjára, a Németország és Bosznia-Hercegovina elleni két mérkőzésre. Rossi értelemszerűen nem hívta be a csupaszív hátvédet.

Fiola kihagyta az NB I első öt fordulóját

Fiola nem adta fel. Szeptember elsején, az NB I 6. fordulójában mutatkozott be új klubjában, a Kecskemét ellen csereként még csak öt percet kapott. A következő három mérkőzést már végigjátszotta, s az Újpest ezeken egy gólt sem kapott. Talán nem is véletlenül...

Aztán talán részben a németektől elszenvedett 5-0-s vereség hatására, Rossi újra behívta Fiolát, mi több, Hollandia ellen egyenesen a kezdőcsapatba jelölte. A 34 éves veterán megszokott poszján, Willi Orbán jobbján hibátlanul játszott az első féldiőben, majd miután Rossi Dárdai Mártont lecserélte és így ő átkerült a bal oldalra, ott is sorra megakasztotta a holland támadásokat.

Rossit is meglepte, hogy milyen hamar visszanyerte a formáját

Amikor Marco Rossit arról kérdeztük, gondolta volna-e, hogy Fiola ilyen hamar visszanyeri a formáját, akkor így kezdte a válaszát:

– Tudom, egyesek azt hiszik, bizonyos játékosokba szerelmes vagyok, pedig higgyék el, heteró vagyok... – Majd komolyra fordítva így folytatta: – Én sem hittem volna, hogy ilyen hamar visszanyerni a formáját. Több meccsét a helyszínen néztünk meg, és természetesen valamennyit kielemeztük, miként az összes játékos esetében. Attila meggyőzött minket arról, hogy továbbra is képes nemzetközi szinten futballozni, amit be is bizonyított.