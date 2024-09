Ha nehezen is, de hibátlan maradt a Ferencváros az újonc ellen + videó

Az Újpest két rossz sorozatot is megszakított ebben a fordulóan. Az első az, hogy vasárnap délutánig március óta nem tudott nyerni idegenben, most megtette, ráadásul 2009. október 20-a után, azaz csaknem tizenöt esztendő elteltével nyert tétmérkőzést Kecskeméten. A hazai csapat szerzett vezetést, erre válaszoltak az újpestiek három góllal, Brodic szerezte az egyiket, egy másiknál gólpasszt adott, és ez a találkozó érdekes volt azért is, mert a válogatott kerettag Horváth Krisztofer Torinóból hazatérve a volt klubja ellen mutatkozott be a fővárosi csapatban, amelybe csereként állt be a az 59-szeres válogatott Fiola Attila, aki nyolc év után hagyta el a Fehérvárt.

Fiola Attila újpesti mezben. Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Csütörtökön a Paks simán, a Puskás Akadémia a Fiorentinát megszorongatva, tizenegyespárbajban alulmaradva esett ki a Konferencialigából, a két csalódott csapat vasárnap este egymással találkozott. A felcsútiak az első félidőben megérdemelten szereztek vezetést, ám a feljavult paksiaktól Windecker József két góllal fordított, meg is nyerték a meccset, azaz a Puskás Akadémia már nem veretlen.

Windecker József két gólja hozta a paksi győzelmet. Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Veretlen maradt viszont a Ferencváros, amely az újonc Nyíregyházát fogadta. A vendégek vezetőedzője korábban futballozott a Fradiban, nem is titkolta, hogy különleges érzésekkel tölti el ez a mérkőzés, ugyanakkor megígérte, hogy a csapata nem feltartott kézzel vonul ki a Groupama Aréna gyepére. Ez így is volt, a Nyíregyháza nem futballozott megszeppenten, de hibázott olykor, és ezt a címvédő kihasználta. A Ferencvárosban debütáló Stefan Gartenmann szerzett vezetést egy szöglet után, majd a második félidőben Varga Barnabás értékesített magabiztosan egy kezezés miatt megítélt büntetőt.

Ám hibázott a Fradi is, ennek köszönhetően Kovácsréti Márk szépíteni tudott, és Dibusznak addig is többször kellett bizonyítania a tudását. A vendégeknek volt lehetőségük az egyenlítésre, a hazai szurkolók ki is fejezték a nemtetszésüket.

Végül a nyíregyházi helyzetek nem hoztak újabb gólt, a másik oldalon is maradt ki ziccer, és a Ferencváros 2-1-re győzött, amivel egyedül veretlen az NB I mezőnyében.