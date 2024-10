A Liverpool sztárja bírózott a magyarok elleni meccs után

Az elmúlt csaknem négy évtizedben vereséggel végződött, ha a hollandokkal kellett megmérkőznie a magyar válogatottak, 1994 óta pedig még ha csak két-három góllal kaptunk ki tőlük, az is sikernek számított, ugyanis volt, hogy 7-1-re vagy 8-1-re kaptunk ki . Péntek este sikerült véget vetni ennek a csúfos szériának, és 1984 októbere óta először nyerni az Oranje ellen, de Virgil van Dijk kiállítása után sikerült kiegyenlíteniük a vendégeknek.

Van Dijk piros lapja volt a fordulat

De kezdjük az elején! A hollandok idáig veretlenek voltak a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportjában, már csak ezért is nagy önbizalommal érkeztek a Puskás Arénába. A fölényük megkérdőjelezhetetlen volt a pénteki meccsen, ám ziccerekig csak elvétve jutottak. A mieink se gyakran, de amikor sikerült, a találkozó első gólja is megszületett: Nagy Zsolt mesteri beadása után Sallai Roland talált a kapuba a 32. percben.

A második félidőben már több helyzetet alakítottak ki a hollandok, de az egyenlítő gól sokat váratott magára. Tizenegy emberrel képtelenek is voltak azt megszerezni, csak mikor már Van Dijk levonult a pályáról, kevéssel azután, a 83. percben fejelt a kapuba Denzel Dumfries, így lett 1-1 az összecsapás végeredménye.

A hollandok csapatkapitánya elégedett lehet, hogy társai nélküle is helytálltak, viszont a válogatottban még sosem állították ki őt, és most dühös, hogy megtörtént. Annál is inkább, mert szerinte az első sárgáját szerinte nem érdemelte ki. Azt azért kapta, mert piros lapot reklamált Fiola Attilának Donyell Malen lerúgásáért.

Csoboth Kevin lerúgásáért kapta meg a második lapját Virgil van Dijk (Fotó: Csudai Sándor)

Történt ez a 77. percben. A második sárga aztán három perccel később Csoboth Kevin megállításáért járt Van Dijknak. A Liverpool védője ebben nem is látott kivetnivalót.

A piros lapom sajnálatos, ennek nem kellett volna megtörténnie. Különösen az első sárga miatt vagyok dühös. Azt mondják, hogy a csapatkapitány az egyetlen, aki beszélhet a játékvezetővel. Odasétálok hozzá, felpörögve, de nem beszéltem csúnyán, tisztelettudó voltam. Ugyanakkor úgy éreztem, hogy a magyarok játékosa nem a labdára ment. De ha még a csapatkapitány sem mondhatja el a véleményét, akkor nehéz helyzetbe kerülünk

– magyarázta az ESPN holland kiadásának a holland kolosszus.

A vendégek szövetségi kapitánya, Roland Koeman is hasonlóan vélekedik az esetről. – Frusztráló, ami történt, nem értem az egészet. Azt hittem, az a szabály, hogy a kapitány beszélhet a játékvezetővel. A Malen elleni szabálytalanság miatt járt volna a piros lap (Fiolának – a szerk.), nem a labdára ment. Az, hogy aztán Virgil megkapta a második sárga lapját, az nem volt rendben. Ezt ő is jól tudja – tette hozzá a holland szakember.

Csoboth Kevin így értékelte a meccset: