Helif hirtelen úgy döntött, hogy profinak áll az ENSZ ajánlását követően

A párizsi olimpia egyik legnagyobb botránya a női ökölvívótornán történt, ahol két interszexuális bokszoló, az algériai Imane Helif és a tajvani Lin Ju-ting ringbe léphetett a hölgyek között. Az üggyel kapcsolatos vita most újra fellángolt: az ENSZ különmegbízottja, Reem Alsalem ajánlása szerint a megoldást egy harmadik, nyílt kategória bevezetése jelentené, ugyanakkor egyöntetűen támogatja az IBA által is alkalmazott nemiségi vizsgálatot. Ugyanakkor még nem dőlt el, mi a helyes lépés, a Helifhez és Linhez hasonlóan vitatott nemi identitású küzdők milyen elbánásban részesüljenek, ha sportolni szeretnének.

Reem Alsalem ajánlása szerint a megoldást egy harmadik, nyílt kategória bevezetése jelentené, ugyanakkor egyöntetűen támogatja az IBA által is alkalmazott nemiségi vizsgálatot Fotó: Getty Images

Alsalem egyértelműen azt javasolta a sportszervezeteknek, hogy a versenyeken a nők között kizárólag olyanok indulhassanak, akik cisznemű nők, vagyis semmilyen elváltozás nincs a szervezetükben, és már nőként jöttek világra. Ugyanakkor ajánlásában azt is megfogalmazta az ENSZ különmegbízottja, hogy azoknak a sportolóknak, akik ennek a feltételnek nem felelnek meg, vagy nem kívánnak az eredeti biológiai nemük küzdelmeiben indulni, hozzák létre az úgynevezett nyílt kategóriát, ahol simán versenyezhetnek anélkül, hogy a méltóságukat sérelem érné. Ugyanakkor Alsalem a sporteseményeken a kötelező nemiségvizsgálat bevezetése mellett foglalt állást a tisztességes verseny biztosítása érdekében. A különmegbízott ajánlásait az ENSZ közgyűlése elfogadta.

Az már korábban is felmerült, hogy az algériai bokszoló a profiknál folytatja a pályafutását, ugyanis a Párizsban aranyérmet nyert interszexuális bunyós már fel is hívta a világ egyik legismertebb profi bokszpromoterének, Eddie Hearnnek a figyelmét is, aki szívesen leszerződtetné Helifet. Hearn a Boxing Newsnak nyilatkozva elmondta, egyértelműen szerződést – nem is akármilyet – ajánlana Helifnek, ám van egy feltétele: látni akarja a nemiségét vizsgáló tesztek eredményeit. Ha abból egyértelműen kiderül, hogy nő, máris jöhetne a közös munka. Ráadásul a promoter más szempontokat is figyelembe vesz.

Eddie Hearn szívesen dolgozna együtt Imane Heliffel mint női bokszolóval Fotó: Golden Boy/Cris Esqueda

– Egyrészt Helif jó bokszoló, most nyerte meg Párizsban az olimpiát, és ennek, valamint a körülötte kialakult helyzetnek köszönhetően 30 ezres követőtáborának a száma hirtelen kétmillióssá nőtt az Instagramon. Ez pedig hatalmas üzleti lehetőség, amit ki lehet és ki is kell használni. Csináljuk meg közösen a teszteket, aztán döntsünk az eredmények ismeretében – jelentette ki a Marcának Eddie Hearn.

Mint kiderült, nemcsak Hearn az egyetlen, aki felfigyelt az algériai bunyósra. A párizsi olimpián Hámori Lucát legyőző és a női 66 kilogrammosok között aranyérmes, vitatott nemiségű Helifnek sok ajánlata van, és az An-Nahar című arab nyelvű napilap értesülése szerint rövidesen a profi bokszban folytatja pályafutását. nagy kérdés, hogy melyik nem kategóriáiban, ugyanis az orvosi vizsgálatok szerint a szervezetében magas volt a tesztoszteronszint és a férfiakra jellemző XY kromoszómái vannak.

A párizsi olimpián Hámori Lucát legyőző és a női 66 kilogrammban aranyérmes, vitatott nemiségű Helifnek sok ajánlata van Fotó: Csudai Sándor

„Hamarosan belépek a profi ökölvívás világába, bár még nem döntöttem el, hogy pontosan hol fogok versenyezni” – idézte az algériai olimpiai bajnok szavait az újság.

A 25 éves Helif mondhatni hirtelen érdeklődését a profi boksz iránt vélhetően elősegítette a fentebb már ismertetett ENSZ-ajánlás, ami ugyan nem kötelező érvényű, ám a Nemzetközi Olimpiai Bizottság könnyen magáévá teheti Reem Alsalem ötleteit. Ugyanis Helif olimpián való indulása világszerte viharokat kavart, és széles körben elítélték a NOB-ot, amiért engedélyezte a férfias kinézetű és ütőerejű algériai bokszolónak, hogy a nők között léphessen szorítóba.