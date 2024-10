Pintér Attila tűri a kritikát, de elege van az igazságtalanságból

Szeptember 5-én nevezték ki a Vasas vezetőedzőjének Pintér Attilát, azonban a korábbi szövetségi kapitány az elmúlt másfél hónapban nem tudott pontot szerezni az angyalföldiekkel. A közös munka az élvonalbeli Nyíregyháza elleni kupameccsel indult, ahol büntetőkkel búcsúzott a csapat – ez talán még kalkulálható vereség volt.

A bajnokságban viszont a Vasas a Soroksár, a Mezőkövesd és a Csákvár ellen is alulmaradt egy góllal, amivel a csapat a tabella hátsó fertályába csúszott. A szurkolóknál elfogyott a türelem és a múlt héten Csányi Sándornak címezve nyílt levelet írtak. A Vasast a cégcsoportján keresztül támogató sportvezetőtőnek azt írták, hogy az utóbbi években nem sikerült megfelelő szakmai vezetőt találni a csapathoz. „Most sajnos azt látjuk, hogy imádott klubunk sosem tapasztalt mélységbe zuhant. Kell, hogy legyen ennek felelőse” – fogalmaztak a közösségi oldalukon írt bejegyzésben.

Vasárnap hazai pályán szomszéd kerületek rangadója várt a Vasasra a BVSC ellen. A zuglóiak kemény ellenfélnek ígérkeztek és ezt be is bizonyították. Bár a Vasas szerzett vezetést, a második félidőben egyenlített a BVSC, majd a feszült hangulatú meccset egy, a lelátóról és a felvételek alapján is véleményes büntetővel megnyertek az angyalföldiek. Ha a Vasas játéka messze volt még attól, amivel a feljutásra esélyes csapatok közé kerülhet ismét, a győzelem talán lendületet adhat a folytatásra.

Nagy teher volt a játékosok vállán, a sors igazságtalansága lett volna, ha ezúttal sem nyerünk

– mondta Pintér Attila, akit a szurkolók nyílt leveléről is megkérdeztünk.

– Mindenki elfogadja a kritikát én is, a játékosok is. De arra kérek mindenkit, hogy építőleg próbáljanak meg segíteni nekem is, a játékosoknak is és a többi szurkolónak is, hiszen hogyha minél többen vannak a stadionban, akkor jobb hangulatban sokkal nagyobb esély lehet elérni azt, amit elvárnak tőlünk – fejtette ki a Vasas trénere lapunk kérdésére, és azt is elmondta, hogy még most is egyértelműen az élvonalba jutás a célja neki és a játékosoknak is.