Mikler sem segített, hideg zuhany és fütty Szegeden

Hideg zuhany. A Szeged eddig biztatóan játszott a Bajnokok Ligájában, a két veresége után is dicséretet érdemelt, hiszen Barcelonában és Aalborgban is csupán egy góllal kapott ki. A Kolstad elleni hazai vereség azonban nagyon fájdalmas, az első két hely szinte reménytelen, de azért is meg kell szenvedni, hogy a Szeged az első négy között végezzen a Bajnokok Ligája B csoportjában.