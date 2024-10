A Szeged csúszni-mászni készül a győzelemért, a Veszprém máris beveti Pálmarssont

Papíron talán a csoport legkönnyebb ellenfelét fogadja a Szeged férfi-kézilabdacsapata csütörtök 18.45-ös kezdéssel a Tisza-parton, miután az eddig szerzett két pontjával a csoport utolsó helyén álló norvég Kolstadt látogat a Pick Arénába. Ugyanakkor nagy butaság lenne emiatt lenézni az ellenfelet, amelyik eddigi két, egymás elleni találkozójukon alaposan megnehezítette a szegediek dolgát. Sőt, 2023-ban idegenben 37-24-es vereséget szenvedett a Szeged, míg otthon, 2024. február 15-én visszavágtak a trondheimi vereségért, 29-27-re nyertek a PICK Arénában. Radásul Michael Apelgren vezetőedző csapata hatalmas meglepetésre elveszítette a vereségét a magyar bajnokságban, miután egészen simán kikaptak a Csurgó otthonában. Lesz tehát honnan visszakapaszkodni, de az a csapat, amelyik a Final Four-ba vágyik, ezt meg kell, hogy oldja.

A szegediek számára létfontosságú lenne a norvég Kolstadt legyőzése Fotó: Török János

A szegediek remek formában lévő játékosa, Bodó Richárd a meccsre készülve elmondta, a védekezés lesz a siker kulcsa, a kapusteljesítménnyel együtt. Úgy véli, ha a meccs döntő többségében képesek lesznek a sajt játékukat játszani, akkor meglehet a hőn áhított, a továbbjutáshoz feltétlenül szükséges két pont. Bánhidi Bence, a Szeged világklasszis beállósa óva int mindenkit attól, hogy abból induljanak ki, miszerint a Kolstadt az eddig lejátszott öt meccsen csak egyszer nyert, négyszer pedig vereséget szenvedett.

– Éppen az elmúlt héten bizonyították, hogy mindenkire veszélyesek, hiszen az esélyesebb Kielce is csak nagy küzdelemben tudta őket legyőzni egyetlen góllal. A BL az BL! Tiszteljük az ellenfelet, ez mindig fontos, de csakis a győzelem az elfogadható, fontos hatvan perc vár ránk. Egyetértek Ricsivel abban, hogy a győzelem kulcsa a védekezés lesz, ha ez jól működik, akkor nem lehet kérdés, hogy győztesen kerüljünk ki ebből a csatából. Kemény küzdelemre számítok, de velünk lesz a szurkolótáborunk, amely eddig is sokat segített, a Magdeburg és a Nantes ellen is parádés hangulatot teremtettek, erőt, lendületet adtak nekünk – fogalmazott a szegediek hivatalos honlapján Bánhidi Bence.

A Veszprém férfi-kézilabdacsapatának csütörtöki ellenfele, az északmacedón Eurofarm Peliszter a BL-csoportkör első öt fordulójában négyszer kikapott, ugyanakkor épp azzal a Sportinggal játszott döntetlent hazai pályán, amely előtte kilenc góllal győzte le a Veszprémet. Tehát nem árt az óvatosság… Mindenesetre történelmi meccset játszik a Pelisterrel a bakonyi világválogatott, hiszen a BL-ben eddig még nem találkoztak egymással, ugyanakkor a SEHA Ligában három meccsből háromszor nyertek a veszprémiek, legutóbb 2022 szeptemberében, amikor 41-27-re nyert a magyar sztárcsapat.

A magyar bajnok keretéből a súlyos térdsérülése miatt kiesett Jehja el-Dera, ám már a csapat játékosa a pótlására szerződtetett Aron Pálmarsson, akinek újbóli veszprémi bemutatkozására már csütörtökön este, a 20.45-kor kezdődő idegenbeli meccsen is sor kerülhet. Xavi Pascual, a Veszprém mestere szerint az északmacedónok ellen nagyon nehéz játszani, de természetesen győzelmet vár a csapatától.

Xavi Pascual azonnal megadja a lehetőséget a frissen igazolt Pálmarssonnak Fotó: handballveszprem.hu

– Jó képességű átlövőik vannak, szóval nem egyszerű ellenük játszani, de persze, idegenben sosem könnyű a Bajnokok Ligájában. Koncentrálnunk kell, a saját játékunkat akarjuk játszani, tudjuk, hogy számukra ez egy nagyon fontos meccs, otthon lépnek pályára, és ők az a csapat, akik tényleg jók hazai környezetben. A szurkolóik igazán elképesztő hangulatot csinálnak. Számunkra biztos nehéz lesz, de bízok a csapatomban, szeretnénk azon az úton továbbmenni, azt a stílust játszani, ami az utóbbi hetekben jellemzett minket – állította Xavi Pascual, aki bízik abban, hogy Pálmarsson képes lesz segíteni a csapaton.