A Fehérvár nem állt bosszút, Grzelak viszont elégtételt érezhet

Kalmár Zsolt biztosan nem felejti el ezt a hétvégét. Még pénteken este a közösségi oldalukon a feleségével együtt jelentették be a jó hírt: Karolin a második babájukat hordja a szíve alatt. A párnak már van egy ötéves kisfia, Noel, és a családi élet mellett a szakmai is kedvező fordulatot hozott. A válogatott középpályás tavaly nyáron szerződött Székesfehérvárra, de szinte napra pontosan egy éve, 2023. november 26-án sokadszor súlyosan megsérült. Bár két hónapja már visszatérhetett a pályára, most szombaton, az Újpest ellen lett ismét tagja a Fehérvár kezdőcsapatának. Már csak az eredményen múlott, hogy teljes legyen a boldogsága.

Kalmár Zsolt már teljesen egészséges Fotó: Balogh László

A bajnokság első körében a Megyeri úton 4-1-es vereséget szenvedtek a fehérváriak, ezért is fogadkoztak, hogy most elégtételt vesznek, és valóban, nagy elánnal vetették bele magukat a meccsbe, de a vendégek felvették a kesztyűt. Nagy iram és nagy akarás jellemezte a meccset, egyik fél sem tudott a másik fölé kerekedni, és mindkét oldalon akadt a szünetig egy-egy helyzete – mindkettő kimaradt. A szünet után leült a meccs, bár Pető közeli fejesét óriási bravúrral védte a lilák kapusa, Pscitelli, válaszként pedig a 64. percben vezetést szerzett az Újpest: a hazai védők nem tudtak felszabadítani, és Tajti balról, 12 méterről okosan a kapu bal oldalába tekerte a labdát.

Bartosz Grzelaknak a nyáron kellett elhagynia a Fehérvár kispadját, majd Újpesten kapott lehetőséget, és ebben a bajnokságban már másodszor sikerült győzelemre vezetnie jelenlegi csapatát a korábbi ellen. Ehhez kellett az is, hogy kapusa, az olasz Riccardo Piscitelli több nagy bravúrral keresztül húzza a házigazdák számításait.