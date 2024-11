A nagyobb tudás hozta a győzelmet az újonc harcossága fölött

Története során másodszor csaphatott össze bajnoki mérkőzésen az újonc Nyíregyháza és a Puskás Akadémia az NB I 14. fordulójában. Az első körben Felcsúton 3-1-es hazai győzelem született, és a nyírségiek a visszavágás vágyával kezdték a találkozót annak tudatában, hogy az ellenfelük az utóbbi fordulókban igen rapszodikusan szerepel, az ezt megelőző három meccsén mindössze két pontot szerzett. Ebből pedig mozgalmas, élvezetes mérkőzés kerekedett. A házigazda nagy erőkkel rohamozott, a vendégek ellencsapásai sem nélkülözték a veszélyt, és amikor már úgy tűnt, az első félidőben nem esik gól, az utóbbiak erőfeszítéseit koronázta siker, és a 41. percben, egy védelmi hibát kihasználva, Levi révén a Puskás Akadémia vezetést szerzett.

Fotó: Kovács Péter

A fordulást követően a Nyíregyháza próbálta tovább fokozni a tempót, kihagyott néhány nagy helyzetet, ami megbosszulta magát: az 57. percben Nagy Dominik a tizenhatoson belül megrúgta Nagy Zsoltot. A játékvezető visszanézte az esetet, így már látta a tizenegyest, amelyet Nagy Zsolt értékesített. A hazai szurkolók nagyon nem szerették Csonka Bencét, pedig a játékvezetőnek igaza volt, ahogyan akkor is, amikor a hazai játékosok eséseiért nem ítélt büntetőt. Az utolsó percekben is a házigazda rohamozott, a Puskás Akadémia viszont higgadtan védekezett, sőt a hosszabbításban egy kontra végén még növelte is az előnyét. A hazai szurkolók érezhetően nem voltak túl boldogok, haragudtak az ellenfélre és a játékvezetőre is, de azzal vigasztalhatják magukat, hogy magyar szinten egész jó meccset nézhettek végig.