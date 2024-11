Kislánya minden igyekezete ellenére súlyos eltiltást kapott a sztárfutballista + videó

Rodrigo Bentancur, a Tottenham Hotspur uruguayi középpályása súlyos büntetést kapott: hét angliai klubmérkőzésre szóló eltiltást. Aki napi szinten követi a futballt, annak feltűnhet, hogy az elmúlt hétvégén nem is volt Premier League-forduló, Bentancur azonban nem is friss esetért kapta az eltiltást, hanem egy nyáron adott interjú következtében. A vád: rasszizmus. Kislánya igyekezete ellenére Rodrigo Bentancur arra tett viccesnek szánt megjegyzést, hogy Szon Hungmin helyett koreai csapattársa unokatestvérének mezét is megszerezheti az interjút készítő Rafa Cotelónak.

Rodrigo Bentancur kislánya próbálja édesapja száját betömni a Tottenham mezével (Fotó: Por La Camiseta)

Sonny mezét? Vagy Sonny unokatestvéréét, mind többé-kevésbé ugyanolyanok

– ez a mondat keverte bajba Bentancurt.

Miért kapott eltiltást Rodrigo Bentancur?

A középpályással egy hosszabb, laza videós portrét készítettek, s a fent idézett mondat akkor hangzott el, amikor a riporter megkérdezte, hogy a saját mezén kívül Bentancur meg tudná-e szerezni Szon Hungminét vagy más csapattársáét is.

Bentancur kislánya, mintha érezné, hogy baj lehet, apja mezével próbálja a középpályás szájába fojtani a szót, de sikertelenül.

Bentancur a júniusban nyilvánosságra került videó után nyilvánosan, illetve Szontól személyesen is bocsánatot kért, koreai klubtársa szerint utóbbit könnyek között tette meg.

– Tudja, hogy hibázott, és bocsánatot kért. Bentancur soha nem akarna szándékosan sértőt mondani. Testvérek vagyunk, semmi nem változott – mondta az esetről Szon.

Az angol szövetség nem fogadta el Bentancur védekezését

Az angol labdarúgó-szövetség (FA) viszont alapos kivizsgálást követően, hat hónappal az interjú után meghozta az ítéletét: hét meccs eltiltás, mellé százezer font (kb. 48,5 millió forint) bírság és a megfelelő oktatáson való kötelező részvétel.

A középpályásnak nem ez az első szokatlan eltiltása idén: a nyári Copa América után négy válogatott meccsre meszelték el, amiért néhány társával együtt a lelátón szembeszálltak a kolumbiai szurkolókkal.