Dombi Tibort a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya válthatja

A DVSC ma a honlapján jelentette be, hogy alapos előkészítő munkával szándékozik kiválasztani a csapat új vezetőedzőjét, és már több potenciális jelölttel is felvette a kapcsolatot. – Ami biztos, hogy a szombati, Győr elleni bajnokira még a Loki iránt maximálisan elkötelezett és a gárdát eredményesen felrázó Dombi Tibor és stábja készíti fel a csapatot, a találkozón is ők lesznek a kispadon. Az új edzői stáb bemutatása a jövő hét elején várható – áll a klub közleményében. A Nemzeti Sport információi szerint a klub vezetői két-három, az NB I-ben korábban még nem dolgozó külföldi szakemberrel is tárgyalásban állnak.

Pascal Jansen, az FTC trénere és Bernd Storck, utóbbi itt még a Sepsi vezetőedzője volt Fotó: Fradi.hu

Bernd Storck vagy Kuznyecov Szergej érkezik Dombi Tibor helyére?

A Sportal információi szerint az egyik jelölt a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Bernd Storck, aki legutóbb a román élvonalban szereplő Sepsi OSK-nál edzősködött, az NB-ben pedig még nem volt csapata. A Sportal úgy tudja, Kuznyecov Szergej, a DVTK és az ETO korábbi vezetőedzője is képben van.