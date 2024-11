Csúnyán, szinte csont nélkül kiestek az elitből a női csapataink

Az biztos, hogy a magyar női kosárlabdának nem az idei a legszebb éve. Kezdődött azzal, hogy a tavaly Európa-bajnoki negyedik válogatott február­ban elbukott az olimpiai selejtezőn. Nem a kiesés ténye, hanem a mikéntje szörnyű emlék: nem egészen húsz perc alatt sikerült a 22 pontos vezetésből egypontos vereséget összehozni. Erre csak nagyon enyhe gyógyír lehetett augusztusban a ruandai világbajnoki előselejtező torna megnyerése, ezzel esély nyílt a jövő nyári részvételre, de ahhoz még jól kell majd szerepelni a márciusi selejtezőkön. Novemberben viszont sikerült újra nagy csalódást okozni: a bolgárok és a szlovénok elleni vereségekkel az a valószínűbb, hogy a csapat nem lesz ott az Európa-bajnokságon.

Bridget Carleton 18 pontja is kevés volt a sikerhez. Forrás: Fiba.com

Ezeket a kudarcokat nem tudták, illetve tudják feledtetni a legmagasabb szinten szereplő klubjaink sem. Szerdán este a SERCO UNI Győr hazai pályán elszenvedte az Euroliga csoportjában a hatodik vereségét is, a spanyol Valencia 86-74-re győzte le,

azaz egyetlenegy meccset sem tudott megnyerni ebben a szakaszban, és így nem jutott a tizenkettő közé a kontinens elit sorozatában. Ez egyébként nem is nagy meglepetés, a győriek kerete kicsit későn állt össze, a legjobbja, a kanadai Bri­dget Carleton is csak bőven a rajt után érkezett meg a WNBA döntőjéről, ám ez a nyeretlenség így sem néz ki jól.

Cziczás László vezetőedző menet közben gyakran emlegette a dolgukat nehezítő tényezőket, és a kiesés után is próbált pozitív maradni, amikor ezt nyilatkozta:

– Nehéz csoportba kerültünk, el is veszítettük mind a hat mérkőzést. A fejlődésünk szempontjából viszont hasznos volt az Euroliga-szereplés, remélhetőleg profitálunk a tapasztalatokból.

Nincsenek könnyű csoportok

Ehhez annyi idekívánkozik, hogy az Euroligában nincsen könnyű csoport, és ezen a hat mérkőzésen az látszott, a Győr jelenleg messze tartózkodik az elit színvonalától, és ezt nemcsak az eredmény, hanem a játék minősége is megmutatta. Azt, hogy ez a csapat hol tart igazán, majd ezután tudhatjuk meg, amikor az ­Európa-kupában folytathatja a szereplését a nemzetközi porondon, hozzá jobban illő ellenfelekkel.

Milica Jovanovic nagyot harcolt a spanyolokkal. Forrás: Fiba.com

Szerda este elköszönt az Euroligától az a DVTK Hun-Therm is, amely az előző kiírás talán legkellemesebb meglepetése volt, csak hajszállal maradt le a négyes döntőről. A Salamancában játszó diósgyőrieknek minimum öt ponttal kellett volna győzniük ahhoz, hogy az elitben folytassák. A spanyolokat, akik Diósgyőrben 68-64-re nyertek, még sosem verte meg a DVTK,

az örökmérleg 3-0 volt a vendéglátónak, amely gyakorlatilag az egész mérkőzésen, 33 percen át vezetett. Ennek egyik oka az volt, hogy a magyar válogatott kitűnősége, Lelik Réka mindössze hét játékperc után megsérült. A Salamanca 67-55-re nyert, vereségével a tavaly negyeddöntős Diósgyőr egy győzelemmel zárta a csoportkört és kiesett,

szintén az Európa-kupában vitézkedhet tovább – ennél nem titkoltan jóval többet remélt Völgyi Péter csapata.

Nagyon gyenge lett a mérleg

A régi dicsőség felidézéséért nem is kell régre visszamenni, hiszen a Sopron Basket két és fél éve nyerte meg első és eddig utolsó magyar csapatként az ­Euroligát, aminek a hatására a következő kiírásban már három magyar csapat kapott helyet a tizenhatos főtáblán, a Sopron és a DVTK alanyi jogon, a Szekszárd pedig selejtezőn keresztül jutott el oda. Azóta ez a szám kettőre csökkent, és most ez a két csapat tizenkét meccset játszott, amiből mindössze egyet nyert meg. Mindez azt jelenti, hogy klubszinten kikerültünk az elitből, a válogatott Eb-szereplése komoly veszélyben forog – ennél tényleg voltak már jobb évek is.