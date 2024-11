Góllal mutatkozott be a tinédzser a magyar válogatottban

Golovin Vlagyimir a pénteki, az ukránokhoz hasonló szintet képviselő Szlovákia elleni 38-31-es siker után a védekezéssel volt elégedetlen. A kapitányi kritikát meghallották a lányok, Ukrajna támadásait nagyszerű hatásfokkal hatástalanították. Támadásban viszont a második félidőre már visszaesett a koncentráció, illetve az ukránok is óvatosabbak voltak, nem engedtek annyi lerohanásgólt, mint az első játékrészben.

A második félidőben az Eb-keret másik új arca, a második válogatott mérkőzésén szereplő Tóth Nikolett is megszerezte első gólját címeres mezben, s ha nem is annyira, mint az elsőt, de a második félidőt is megnyerte a magyar válogatott, 38-19 lett a vége.

Mikor kezdődik a női kézilabda Európa-bajnokság?

A magyar válogatott a következő meccsét már az Európa-bajnokság nyitányán játssza csütörtökön Debrecenben, s az Eb-újonc Törökország ellen a papírforma alapján hasonlóan sima sikerre számíthatunk Golovin Vlagyimir együttesétől. Az első csoportkörben még Svédország és Észak-Macedónia lesz a magyar válogatott ellenfele, az első két helyezett jut a legjobb tizenkettő közé.

Ez mindenképpen elvárható a magyar csapattól, amely a papírforma igazolása esetén a második csoportkört is hazai pályán vívhatja. Abból a hatosból az első két helyezett elődöntőbe jut, a csoportharmadik pedig a torna ötödik helyéért játszhat.