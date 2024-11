Magyarország legyőzte ellenfelét, valami mégis zavarja a válogatott szövetségi kapitányát

A keretből ezúttal kimaradt kapus, Janurik Kinga és a bemutatkozásra váró balátlövő, Csíkos Luca nélkül kezdte meg szereplését a jövő héten kezdődő Európa-bajnokságot felvezető tatabányai felkészülési tornán a magyar női kézilabda-válogatott. A mérkőzés előtt 125. válogatottsága alkalmából köszöntötték Szöllősi-Schatzl Nadine-t, aki egyben az első gól szerzője is volt.

Tatabányán hangol a közelgő Eb-re a magyar válogatott (Fotó: Krizsán Csaba)

Ez történt a meccsen

Eleinte mindkét csapat értékesítette a lehetőségeit, az első védést a magyar kaput védő Szemerey Zsófi mutatta be a 4. percben. A vendégcsapat elhúzott 7-5-re, a 15. minutumban pedig 10-8-ra vezetett. Ezt követően lendült igazán játékba a magyar csapat, amely kisvártatva már 13-11-re vezetett. Különösen az FTC-Rail Cargo Hungaria kézilabdázója, Márton Gréta remekelt a balszélen, a később a meccs legjobbjának megválasztott játékos vezényletével 20-19-es állásnál, egygólos előnnyel vonulhatott szünetre a válogatott.

A térfélcsere után egyre inkább összeállt a hazai védekezés, a Szemerey helyére beállt Böde-Bíró Blanka is jó teljesítménnyel szállt be. Egy 6-0-s szériának köszönhetően ellépett a magyar együttes, amely a hajrához közel 26-19-re is vezetett, innen azonban még mínusz kettőig fel tudtak zárkózni a szlovákok. Ennél közelebb már nem jutottak, végül 38-31-re nyert Magyarország. A legeredményesebb hazai játékos a hatgólos Simon Petra volt.

Kácsor Gréta küzdelme (Fotó: Krizsán Csaba)

Sok gólt kaptunk

– Az első félidőben kapott 19 gól zavar – magyarázta a lefújás után az M4 Sport kamerája előtt nyilatkozó szövetségi kapitány, Golovin Vlagyimir.

– Az utóbbi időszakban nagyon komoly munkát végeztünk, ezt lehetett érezni a lábakon, a védekezésünk ezúttal nem úgy működött, ahogy szerettem volna. Az ütközések száma is elmaradt a várakozásoktól az első játékrészben. A második félidőre mozgékonyabb lett a védelmünk, az úgy már működött. Amit támadásban elterveztünk, minden sikerült. A kapusaink teljesítményével elégedett vagyok.

Eb-rajt november 28-án

A női válogatottra még egy mérkőzés vár Tatabányán, ahol vasárnap 18.00-tól az ukrán együttes vendégszerepel. Ezt követően jön a részben hazai rendezésű kontinenstorna, amelynek nyitányán november 28-án, csütörtökön Debrecenben, Törökországgal játszik a Golovin-csapat.