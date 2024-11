Kívülről talán úgy látszik, de nem vitték mészárszékre a fiatalokat

Közös az, hogy mindkét klubnál azzal számolnak, számukra csak most kezdődik igazán a bajnokság, most jönnek majd azok az ellenfelek, amelyek ellen reálisan lehet esélyük. A másik közös pont az, hogy mindkettőnél cél volt hosszú távon a feljutás az NB I A csoportjába, ami a vártánál korábban következett be, ugyanakkor a sportban a lehetőséget mindig akkor kell megragadni, amikor adódik,