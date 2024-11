Megint balhéztak a románok – félbeszakadt a Koszovó elleni meccs

Bukarestben botrányba fulladt a Románia–Koszovó-összecsapás a C divízió 2. csoportjában. A botrány szinte előre kódolható volt, ugyanis a csoportot vezető románoknak és az őket három pont lemaradással követő koszovóiaknak is volt esélye csoportelsőként feljutni a két válogatott bukaresti meccse előtt. Ráadásul a két válogatott tavaly, az Európa-bajnoki selejtezőn is botrány tört ki, ugyanis a román ultrák hangos „Szerbia, Szerbia” kántálással fogadta a Szerbiától 2008-ban, súlyos etnikai zavargások és harcok után elszakadó Koszovó játékosait, majd egy „Koszovó Szerbia” transzparenst is feltartottak. A játékvezető akkor a 18. percben félbeszakította a találkozót, majd egy 50 perces szünetet követően folytatódhatott a mérkőzés, ami 2-0-s román sikerrel ért véget.

A pályán is igencsak feszült volt a légkör a román és a koszovói játékosok között. Fotó: Getty Images

A felek idén a Nemzetek Ligájában már egyszer találkoztak egymással, és a koszovói meccs is kis híján botrányba fulladt, ugyanis a hazai nézők törlesztettek, szidták a románokat, sőt, nem egy esetben megdobálták őket. Ott a bírónak nem kellett végül közbeavatkoznia, ám ez a találkozó már jelezte, a pénteki, Bukarestben rendezendő meccs újabb feszültséget generál majd. Nos, be is jött mindez, ezúttal ismét a román ultrák folyamatos cselekedetei miatt.

🇷🇴🇷🇸 Kosovo players start chimping out and leave the field before the match ends as Romanian fans start chanting "Serbia, Serbia, Serbia!" pic.twitter.com/2gvH53y8qA — Daily Romania (@daily_romania) November 15, 2024

Maga a mérkőzés is eléggé feszült volt a szurkolói rigmusok nélkül, ugyanis a játékvezetőnek tíz sárgát kellett kiosztania az ideges, és egymás rugdosására odafigyelő játékosoknak – mindkét válogatott ötöt-ötöt kapott –, ám gól nélkül ugyan, de úgy tűnt, sikerül befejezni a meccset. Aztán a hosszabbítás harmadik percében előbb Denis Alibec és Amir Rrahmani összeakaszkodott – több sem kellett a többi játékosnak –, aminek az lett a vége, hogy a koszovóiak elhagyták a pályát, miközben a román közönség Koszovó létezését tagadva Szerbiát éltette. Ezt követően a vendégcsapat játékosai még a saját szövetségi kapitányuk kérésére sem voltak hajlandók visszatérni és lejátszani a hátralévő egy-két percet. A meccs így félbeszakadt, az UEFA honlapján későbbre ígért tájékoztatást.

Mircea Lucescu szerint a román ultrák semmit sem csináltak

Természetesen a románok kikeltek a vendégek viselkedése ellen, ők a koszovóiakat okolják a botrány miatt. Mircea Lucescu egyenesen felháborítónak tartotta a koszovóiak viselkedését, ami szégyen valamennyi sportolóra nézve. Megvádolta a vendégeket azzal, hogy mindezt azért tették, mert a pályán nem tudták kivívni a továbbjutáshoz szükséges győzelmet.

– Ez az egész megengedhetetlen, nem volt okuk rá. Nem skandáltunk semmit, ők csak egyszerűen látták, hogy nem tudnak nyerni, ezért máshogy próbálkoztak ellenünk. Amikor náluk játszottunk, a szurkolóik tárgyakat dobáltak felénk, mi mégis tűrtünk és a játékkal foglalkoztunk. A mi szurkolóink semmi rosszat nem tettek, még transzparenseket sem láttam – jelentette ki Lucescu, majd hozzátette, szerinte az igazságos döntés az lenne, ha az UEFA fegyelmi bizottsága Romániának ítélné a három pontot. Az UEFA még nem döntött arról, hogy milyen következményei lehetnek a meccs félbeszakadásának.