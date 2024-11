Makaó a legkisebb hibát is megbünteti, de újra Michelisz lehet a királya

Makaó a szerencsejáték paradicsoma Yann Ehrlacher szerint , aki a tavalyi idényhez hasonlóan most is Michelisz Norbert egyik legnagyobb riválisa. Igaza lehet a kétszeres bajnok franciának, és nemcsak azért, mert a kínai fennhatóság alá tartozó egykori portugál gyarmat a kaszinóiról ismert, hanem azért is, mert amikor szó szerint csak centikre száguldanak el a fal mellett az autók a szűk utcai körön, akkor elég egy apró hiba, ami mindent megváltoztathat. Ezért is tartják Makaót a világ egyik legveszélyesebb pályájának.

Michelisz Norbert éllovasként várja a szezonzárást (Fotó: Hyundai Motorsport)

Michelisz 2010-ben éppen itt aratta az első futamgyőzelmét, tavaly pedig Makaóban koronázták újra a túra­autózás királyává, amikor 2019 után másodjára is megnyerte a világsorozatot. Most a címvédés és a harmadik bajnoki cím kapujában áll: a szezonzáró előtt tíz pont az előnye a második helyen álló argentin Esteban Guerrieri (Honda), 19 a harmadik, svéd Thed Björk (Link&Co) és 23 a negyedik Ehrlacher (Link&Co) előtt. Ők hárman a legveszélyesebbek Michelisz első helyére, de mivel még 75 pontot lehet szerezni Makaóban, papíron a magyar versenyző mindkét hyundaios csapattársa, a spanyol Mikel Azcona (–27 pont) és az argentin Néstor Girolami (–72) is harcban van még a bajnoki címért. De ha minden jól megy, akkor ők ketten vélhetően már Michelisz keze alá dolgozhatnak Makaóban.

Tavaly Ehrlacher és a Makaó királyának tartott, az itteni győzelmi rekordot tartó Rob Huff mögött Michelisz egypontos hátránnyal kezdte a szezonzárót, de az időmérő és az első futam megnyerésével rögtön a kezébe vette az irányítást. Tudja jól, most is nagy jelentősége lesz a hétvége elejének.

– Jól felkészültem Makaóra, de itt sok múlik az időmérőn és azon, hogy a versenyen az első néhány kanyart túlélje az ember – fogalmazott lapunknak Michelisz. – Makaóban tényleg bármi megtörténhet, egy apró hiba is sokba kerülhet ezen az utcai pályán. Nagy a tét, egymás után másodszor lehetek itt bajnok, de nem változik a hozzáállásom, próbálok nyugodt maradni. Jól ismerem a pályát, lesz, amikor okosnak kell lennem.

Makaói végletek: tömegbaleset és bajnoki cím

Okkal fogalmazott így, 2017-ben, amikor először volt harcban a bajnoki címért, s végül Björk mögött második lett, tömegbaleset főszereplője volt Makaóban.

– Akkor a saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy tényleg elég egy minimális figyelmetlenség, és Makaó rögtön keményen megbüntet érte – emlékezett vissza. – Az első futamon két körrel a vége előtt kicsit rosszul mértem fel a belső szalagkorláthoz való távolságot, és minimálisan nekimentem a jobb első kerékkel. Eltört a kormányösszekötő, majd a kanyar külső oldalán található gumifalba csapódtam elzárva az utat a mögöttem érkezők elől, aminek tömegbaleset és piros zászló lett a vége.

A pozitív emlékei azonban erősebbek, köszönhetően a 2010-es első futamgyőzelemnek és a tavalyi bajnoki címnek. – Makaótól már sokat kaptam, és remélem, most sem lesz másként – jegyezte meg.

A büntetősúlyok most kedveznek Michelisznek

Michelisz a legutóbbi két versenyhétvégén, Uruguayban és Kínában nem tudott dobogóra állni, de mindkétszer erős pontszerző helyeken végzett. Ugyan az előnyéből így olvadt a szezonzáróra, az esélyeit most éppen ez javítja, hiszen Makaóra nem kapott büntetősúlyt, miközben a legközelebbi üldözői közül Guerrieri autója húsz kilóval, Björké tízzel, Ehrlacheré és Azconáé pedig harminccal lesz nehezebb. De a legerősebb érv Michelisz mellett az, hogy a szezon eddigi összes versenyhétvégéje után ő állt a bajnokság első helyén. Makaóban tehet pontot a végére.

A szezonzáró programja magyar idő szerint. Péntek: időmérő 5.55, szombat: első futam 5.35, vasárnap: második futam 3.55 (élőben a Sport 1-en).