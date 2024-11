Csonka éjjeli pezsgője, folytatódott a régi hagyomány + videó

Bármennyire is távolodunk időben az 1972-es idénytől, az NFL minden szezonjában újra és újra előkerül. Akkor ugyanis a Miami Dolphins veretlenül zárta az alapszakaszt, majd a rájátszást is, s a tökéletes szezonja azóta is egyedülálló. Az akkori Dolphins még élő tagjai évről évre megünneplik, amikor az aktuális idény utolsó veretlen csapata is elbukik, s a floridai csapat magyar idő szerint hétfő hajnalban, a Buffalo Bills Kansas City Chiefs elleni győzelme után már posztolt is, ahogy magyar származású legendája, Larry Csonka pezsgőzik.

Patrick Mahomes csapata, a Kansas City Chiefs elveszítette idénybeli veretlenségét, a Buffalo Bills mellett a Miami Dolphins is ünnepelt (Fotó: Reuters/Gregory Fisher)

Larry Csonka, a magyar származású NFL-legenda

Larry Csonka – akinek még a nagyszülei vándoroltak ki az Egyesült Államokba Magyarországról – futásaival kulcsembere volt a tökéletes Dolphinsnak, egy évvel később, amikor a Miami, ezúttal már nem veretlenül, de megvédte bajnoki címét, Csonka lett a Super Bowl MVP, azaz a döntő legértékesebb játékosa.

Josh Allen parádéja a Kansas City Chiefs ellen

Benne volt a levegőben, hogy a bajnoki címvédő Kansas City Chiefs nehéz estére számíthat, ugyanis 9-0-s mérlege ellenére nem volt hétről hétre meggyőző a játéka, egy fordulóval korábban a Denver Broncos a győzelemért rúghatott, de könnyűnek tűnő mezőnygólt hibázott a Chiefs ellen.

A Buffalo Bills már nem volt könyörületes: Josh Allen parádéjával 30-21-re legyőzte a címvédőt.

Az elmúlt években a Kansas City Chiefs és a Buffalo Bills a rájátszásban is rendre összeakadt, de azokból a meccsekből a Chiefs jött ki jobban.

Nem lenne meglepő, ha a mostani szezon hajrájában is összecsapna még a két együttes.