Valter Attilát leparancsolná a bicikliről a csapata

Valter Attila dolgos éven van túl. A magyarok közül elsőként két nagy háromhetes körversenyt (Giro d’Italia, Vuelta) is teljesített, megnyerte a magyar bajnokságot, a párizsi olimpián a negyedik helyen végzett, összességében pedig tizenöt nappal többet versenyzett, mint egy évvel korábban. Közben pedig kávézót nyitott Budapesten. Az egyébként Andorrában élő klasszis most éppen a jól megérdemelt pihenőjét tölti Magyarországon, de a kerékpártól nem tud elszakadni. – Már napok óta biciklivel járom a várost, megszokásból mérem is a biciklis órán. Szerintem szólni fognak, hogy néha üljek autóba is vagy egyáltalán ne menjek sehova. Szóval ez most tényleg a pihenés időszaka.

Amikor csak teheti, Valter Attila kerékpárra pattan Fotó: Origo/Polyák Attila

Nagy sikerek után nagy csalódások

Valter továbbra is inkább segítőként látja magát a csapatánál, de volt már kapitány is idén, a Vueltán szökni is engedték, és egyre több lehetőséget kap. Közben viszont a Visma-Lease a Bike nem szárnyalt 2024-ben. Tavaly minden versenyt megnyert valamelyik versenyzője, idén egy háromhetest sem sikerült.

– A katalán körön éreztem, hogy ez nagyon hosszú idő után az első verseny, amit úgy nem nyertünk meg, hogy igazából közel sem voltunk a sikerhez. Kicsit letargikusak voltunk a buszban, hogy nem mutattunk semmit. Az egész szezonunkra igaz, hogy sok volt a balszerencse, de tavaly annyira sokat nyertünk, hogy egy idő után a közepes versenyeknek már nem tudtunk úgy örülni. Nem nyerni egy Grand Tourt sem, miután hármat nyertél, az egy nagy pofon, de szerintem egy akkora siker után csak egy ennyire nagy pofon tud újra felrázni. Mi tudtuk, hogy nem lettünk rosszabbak. A konkurencia sokat fejlődött, mi meg nagyon balszerencsések voltunk – fogalmazott a magyar klasszis az Origónak adott interjúban.

Valter: Pogacar minden idők legjobbja

Az említett konkurenciát erősíti Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) is, akit idén a Tour de France-on, a Giro d’Italián és a világbajnokságon sem lehetett elkapni. Valter a szlovén kiválóság fejlődéséről is beszélt.

– Elképesztő volt már, amit négy-öt éve is művelt. Ha én csinálnám azt, amit ő, akkor egyértelműen valami csodaszerről lenne szó. Nem akarok belemenni a dopping témakörbe, nem is gondolok tiltott dolgokra.

Nincs ott sem varázsszer szerintem, mert már tavaly is nagyon jó volt, szóval nála is csak egy nagyon komoly szintugrás volt, amire szerintem senki sem számított. Ez egyféleképpen lehet: hogy eddig valamit nagyon rosszul csináltak. Eddig a saját tehetségéből hozott ki ennyit, egy olyan edzője volt, aki nem kerékpáros szakedző, hanem egy rákkutató orvos. Idén amúgy edzőt váltott, egy egész stáb dolgozik vele. Én arra gondolok, hogy most jutott el oda, hogy mindent jól csinál. Én már nem láttam Eddy Merckxet versenyezni, de Pogacar minden idők legjobbjának tűnik, félelmetes, brutális

– ismerte el vetélytársa teljesítményét a magyar bringás. – Majd ha egyszer nyugdíjas leszek és mesélek az unokáimnak, biztos mondom, hogy, na, én vele egy mezőnyben tekertem. Ő jó példa arra, hogy fogalmunk sincs, pontosan mire képes az emberi test.