Guardiola optimista, de a játékosa leleplezte a City gondjait

Az önbizalomnak nagy szerepe van ebben, a fejekben is rendet kell tennünk. Önök is láthatják, hogy mi történik: elveszítjük a labdát vagy egy párharcot, de valójában történjék bármi apróság, máris kiesünk a ritmusból. A kulcsfontosságú pillanatokban most mindig a rossz megoldásokat választjuk – magyarázta.