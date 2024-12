Életmentő műtétet végeztek a Görögországban játszó magyar gólvágón

A görög negyedosztályban futballozó Bajner Bálint, az egykori magyar U19-es válogatott csatár a magyar foci egyik nagy reménysége volt, és sokan úgy is vélekednek, hogy az immár 34 éves játékos az is maradt. Nemrég Bajner a görög Episzkopi együttesébe igazolt, és megtáltosodott. Eddig hét bajnoki mérkőzésen lépett pályára a krétai csapatban és öt gólt szerzett. Mondhatni: a vállán viszi a bajnokságot három pont előnnyel vezető Episzkopit. Már a feljutást tűzte ki célként a csapat tulajdonosa, amiben véleménye szerint a szezon közben érkező Bajner Bálintnak is nagy szerepe lehet, mindenesetre most nélkülöznie kell az Episzkopinak a gólerős labdarúgót, ugyanis vasárnapról hétfőre virradó éjjel életmentő vakbélműtétet hajtottak végre Bajneren Görögországban.

– A hétvégén eltiltásom miatt nem léphettem pályára, viszont az azt megelőző bajnoki meccs félidejében már éreztem, hogy fáj a hasam. Aztán hétközben sem voltam valami szuperül, de úgy gondoltam: majd elmúlik. Szombatra viszont már belázasodtam, vasárnap pedig már annyira rosszul voltam, hogy bementem a rethymnói kórházba. Kiderült, hogy vakbelem van, amit sürgősen, azonnal műteni kell. Az orvos elmondta, ha még egy-két napot várok a bejövetellel, lehet, hogy belehalok – fogalmazott a vaol.hu kérdésére Bajner Bálint, akit két órán keresztül operáltak.

Bajner Bálint 34 évesen végre remekel a görög negyedosztályú Episzkopi csapatában Fotó: Instagram/Episkopi

A kórházban kifogástalanok a körülmények a játékos elmondása szerint. Egyágyas szobában fekszik, és a népszerűségét is mutatja, hogy csapattársai már a műtétet követő hajnalon meglátogatták, míg az elnök ahogy tehette, repülőre ült és szintén bement hozzá a kórházba. Mint Bajner elárulta, kisebb fájdalmai még vannak, még pár napig kórházban lesz, az edzéseket pedig körülbelül két hét múlva kezdheti el.

– Minden betegség rosszkor jön, nekem meg pláne, hiszen Görögországban felfigyeltek a teljesítményemre, a másodosztályból konkrét ajánlatom van, de első osztályú csapatok is érdeklődnek utánam. Realitása azonban jelen pillanatban a másodosztálynak lehet. De most az a legfontosabb, hogy teljesen rendbe jöjjek – zárta szavait Bajner.