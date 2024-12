El van ájulva Szoboszlai játékától a Liverpool korábbi BL-győztes csatára

A most zajló socca világbajnokságon – ahol a magyar válogatott többek között az argentinok 6-0-ás kiütésével már nyolcaddöntős, és pénteken 14.30-kor a házigazda Omán ellen lép pályára – világsztárok egész sora szerepel hazája válogatottjában. A legnagyobb sztár kétségkívül a Liverpool csatáraként Bajnokok Ligáját elnyerő francia Driblij Cissé. A 43 éves csatár remek formában van még mindig, a francia válogatott meccsein eddig két gólt rúgott a socca vb-n. A Nemzeti Sportnak nyilatkozva elmondta, nyomon követi egykori csapata szereplését, és kifejezetten jó véleménnyel van a vörösök magyar sztárjáról, Szoboszlai Dominikról.

Djibril Cissé az örökké emlékezetes isztambuli BL-döntőben ért fel a csúcsra a Liverpool csapatával Fotó: AP

– Természetesen nézem a volt csapatom meccseit, sőt az egyik fiam ott játszik a klub ifjúsági csapatában. A csapat nagyon erős ebben az idényben, kiváló munkát végez a szakmai stáb a játékosokkal, úgy gondolom, képesek arra, hogy az évad végén az angol bajnokságot és a Bajnokok Ligáját is megnyerjék. Szoboszlai Dominikot személyesen nem ismerem, de csodálatos játékosnak tartom, szeretem nézni, ahogy futballozik, sokat dolgozik a csapatért, remekül lát a pályán és kiváló a rúgótechnikája – jelentette ki Cissé.

A magyar futballt is egyre jobbnak tartja – ebben is jelentős szerepet tulajdonít Szoboszlainak –, és az interjúban fel is idézte azt az egy mérkőzést, amikor egy góllal keserítette meg a magyar válogatott életét egy barátságos meccsen.

Ciccé szerint a magyar futball fejlődésében hatalmas érdemei vannak Szoboszlainak Fotó: MTI/Kovács Tamás

– Úgy gondolom, fejlődő, egységes csapatuk van, és van klasszisjátékosuk is, Szoboszlai Dominik. Nagyon fontos, hogy legyenek olyan játékosaid, akik a legmagasabb szinten szerepelnek, Szoboszlai pedig állandóan szóhoz jut a világ egyik legjobb csapatában. Személy szerint én is játszottam egyszer a magyar válogatott ellen, még 2005-ben, barátságos mérkőzésen, mégpedig Metzben. Nyertünk kettő-egyre, az egyik gólt én szereztem, ezért jó emlékeim vannak arról a mérkőzésről – idézte fel a 43 éves csatár.

Mindenesetre nem állnak könnyű napok Djibril Cissé mögött, ugyanis november közepén még a börtön réme fenyegette. Adócsalás és pénzmosás, valamint a vállalati vagyonnal való visszaélés és cége elmulasztott könyvelési tételei miatt állítottak bíróság elé Bastiában. A perben megszületett az ítélet: a bíró ugyan felmentette a Liverpool korábbi BL-győztes legendáját – a francia csatár két anfieldi szezonja során megnyerte a Bajnokok Ligáját, és 82 meccsen 24 gólt szerzett – az adócsalás és pénzmosás vádjában, ám nyolc hónap börtönbüntetésre és húszezer eurós pénzbüntetésre ítélte a vállalati vagyonnal való visszaélés és könyvelési bejegyzések elmulasztása miatt, valamint három évre eltiltotta a közügyektől. A börtönbüntetés letöltését felfüggesztették.