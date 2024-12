A Fradi korábbi gólzsákját hatalmas öröm érte! Myrto Uzuni édesapa lesz!

Nagy kedvence volt a Fradi-szurkolóknak az albán gólvágó, Myrto Uzuni, aki tagja volt a Ferencváros 2020-ban Bajnokok Ligája-csoportkörben szerepelt csapatának, s már a magyar csapatból is rendszeresen meghívták az albán válogatottba. A támadó 2022 elején a spanyol élvonalba igazolt, azóta a Granada játékosa, amellyel első idényében kiesett, aztán feljutott, idén pedig újra kiesett a La Ligából.

Fotó: Instagram/Myrto Uzuni

Mindenesetre az albán játékos mindent megtesz annak érdekében, hogy a csapata a szezon végén ismét feljusson a La Ligába, ugyanis eddig 14 meccsen lépett pályára és ezeken 9 gólt lőtt, mellette adott egy gólpasszt is. Nem véletlenül nyilatkozta korábban lapunknak, nincs különösebb elvárása önmagával kapcsolatban, egy biztos, amikor pályára lép, minden erővel azon lesz, hogy a Granada a lehető legjobban szerepeljen. A 29 éves szélső jelenlegi értéke a transfermarkt.co.uk szerint 6 millió euró

A jó szereplést most egy különös hír segítheti, ugyanis Uzuniék első babájukat várják, amit a Fradi volt támadója közösségi oldalán jelentett be. Ráadásul kiderült, hogy kisfú érkezik, amit klubja, a Granada egy komoly videóban jelentett be.