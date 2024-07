Myrto Uzuni: „Visszatérek, nekem a Fradi az otthonom!”

Nagy kedvence volt a Fradi-szurkolóknak az albán gólvágó, Myrto Uzuni, aki tagja volt a Ferencváros 2020-ban Bajnokok Ligája-csoportkörben szerepelt csapatának, s már a magyar csapatból is rendszeresen meghívták az albán válogatottba. A támadó 2022 elején a spanyol élvonalba igazolt, azóta a Granada játékosa, amellyel első idényében kiesett, aztán feljutott, idén pedig újra kiesett a La Ligából.

Uzuni 11 gólt lőtt a La Ligában az előző szezonban Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton

Az újabb búcsú aligha Uzuni hibája, az albán labdarúgó tizenegy góllal a csapat házi gólkirálya volt a mögöttünk hagyott idényben, míg az előző szezonban a másodosztályban 23 gólt lőtt és adott mellé 5 gólpasszt. Azt gondolnánk, hogy a legtöbb válogatottban ilyen teljesítmény után betonbiztos helye lenne az Eb-keretben. Nos, hiába a jó teljesítmény, Uzuni mégsem kellett Sylvinhónak, pedig a selejtezősorozatban még stabilnak tűnt a helye a válogatottban, a nyolcból hat meccsen játszott, négyszer kezdőként.

– Természetesen nem érintett jól, hogy nem mehettem Németországba. De ilyen a labdarúgás, és el kell fogadnunk, amit az élet ad nekünk. Ez arra tanít, hogy még keményebben kell dolgoznunk, mint azelőtt. Mindig hiszek magamban, és úgy gondolom, hogy nagyszerű munkát végeztem a Granadával. Idén sok gólt rúgtam, és annak is mindenképpen örülök, hogy ez nem szerencse volt, hanem kemény munkával sikerült elérnem, és azzal, hogy mindig bíztam a tudásomban. Örülök és büszke vagyok a teljesítményemre – fogalmazott lapunk kérdésére Uzuni.

Az Európa-bajnokságon aztán az egyik szeme sírt, míg a másik nevetett: Spanyolország Európa-bajnok lett, míg Albánia abszolút jó teljesítménnyel ugyan, de csoportutolsóként zárt Spanyolország, Olaszország és Horvátország mellett. És ha valaki azt hinné, hogy Uzuni a mellőzését követően sértődötten nyaralgatott valahol a családjával, az alaposan téved. Albánia valamennyi csoportmeccsén ott tombolt a lelátón.

– Igen, persze, ott voltam az albán válogatott meccsein, hiszen az egyik ellenfél Spanyolország volt, ahol én is ott játszom. Ez a csapat nagyszerű munkát végez. Amikor elkezdődött a 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság, akkor azt mondtam, hogy számomra Spanyolország az egyik csapat, amelyik esélyes a végső győzelemre is. Igazam lett, hisz százszázalékos teljesítménnyel lettek elsők. Azt gondolom, hogy Albánia is nagyon jól játszott. Nehéz ellenfeleket kaptunk, Spanyolországgal, Olaszországgal és Horvátországgal kerültünk egy csoportba, de úgy gondolom, hogy a végén jól zártunk, elégedettek lehetnek szurkolóink – mondta a gólerős játékos.

Már megérkezett Spanyolországba, és bízik abban, hogy a sormintának megfelelően most a feljutás következik megint, azaz visszakerülnek a LA-ligába. Nincs különösebb elvárása önmagával kapcsolatban, egy biztos, amikor pályára lép, minden erővel azon lesz, hogy a Granada a lehető legjobban szerepeljen.

Miután Uzuni a Fradi-szurkolók nagy kedvence volt, adja magát a kérdés, vajon figyelemmel követi-e a zöld-fehérek eredményeit, tartja-e korábbi játékostársaival a kapcsolatot.

– Mindig követem a Fradit, mert ez a csapat tett engem jobb és nagyobb játékossá. Nagyon hiányzik ez a klub, ott éreztem igazán otthon magam. Az első naptól kezdve, hogy megérkeztem Budapestre, Eldar Civic a legjobb barátom. Még mindig tartjuk a kapcsolatot, sőt nagyon sokat beszélünk – fogalmazott az albán csatár.

Az Üllői úton rengetegen vannak, akik szívesen látnák újra zöld-fehérben, ami nem csoda, hiszen Uzuni két szezon alatt – 2020/2021 és 2021/2022 – összesen 67 meccsen lépett pályára, és ezeken 36 gólt szerzett, míg a BL-ben 8 meccsen négyszer talált be az ellenfeleknek - többek között a főtáblán egyet a Juventusnak –, az Európa-ligában 5 meccsen két gólt lőtt. 2020-ban 1,98 millió dollárért szerződött a Fradiba. De vajon visszajönne-e az Üllői útra?

– Ahogy mondtam, a Fradi mindig is az otthonom lesz. Ennek a klubnak csodálatos szurkolói vannak. Ha őszinte akarok lenni, nagyon hiányzik a Fradi. Korábban is mondtam, amikor elhagytam a Fradit, hogy ez csak egy üzlet volt, és remélem, hogy még találkozunk a jövőben. Rajtam nem fog múlni – jelentette ki Uzuni.