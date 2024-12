Válogatottjait ünnepli, de már a Ferencváros ellen hangol a BL-címvédő

Nem sok pihenő jutott a Győri Audi ETO KC női kézilabdázóinak sem. November végén összesen tizenegy sportoló, valamint egy edző indult útnak, hogy a Dél- és Közép-amerikai, valamint az európai kontinenstornán képviselje hazáját és a győri klubot, az érintettek között volt, aki még az Európa-bajnokság utolsó, két héttel ezelőtti zárónapján is pályára lépett (például a magyar válogatottal bronzérmet nyert Győri-Lukács Viktória). Ezt követően szusszanásnyi szünet, majd december 26-tól újra edzés következett, azaz tényleg nem sokat pihenhettek a győriek, akik vasárnap 16.00-tól a Praktiker-Vácot látják vendégül a magyar élvonalban (tv: M4 Sport, 16.00).

A Ferencváros elleni felkészülés fontos állomása

A klubhonlap tájékoztatása szerint ünnepi mérkőzésre készülnek az Audi Arénában, ahol a Vác elleni összecsapást megelőzően a nemzetközi versenyeken szerepelt sportolókat és szakembereket is köszönti a közönség.

– Nagyon tiszteljük a Vác együttesét, amely az előző idényben megszorongatott bennünket. Van néhány igazán jó lövő játékosuk, akik a magyar nemzeti csapatban is nagyszerűen teljesítettek. Nekünk most az lesz a fontos, hogy a hosszú Európa-bajnoki szünet után újra együtt játszhatunk, és a Ferencváros elleni készülésre is felhasználjuk a találkozót. Izgatottan várom az összecsapást – fogalmazott a találkozó előtt a Győr vezetőedzője, Per Johansson.

– Régóta nem voltunk együtt, vagy öt-hat hete, úgyhogy ami a felkészülést illeti, iparkodnunk kell. Jó lesz újra hazai pályán játszani a lányokkal, a saját szurkolóink előtt, akik már alig várják a meccset. Szükségünk is van erre a találkozóra, hogy lássuk, mennyire vagyunk a szünet előtti jó formánktól, de mindent beleadunk, és győzni akarunk – jelentette ki a győriek kapusa, Sandra Toft.

– Ez az év utolsó meccse, és természetesen sikerrel szeretnénk nekivágni az új évnek, jól felkészülni a januárban ránk váró nagy összecsapásokra. Jó csapattal találkozunk, jó játékosai vannak a Vácnak, úgyhogy nehéz, de szórakoztató meccset várok.

A Győr riválisa, egyben következő, január 4-i ellenfele, az FTC-Rail Cargo Hungaria öt magyar válogatott játékossal a keretében szombaton, Szombathelyen tért vissza, és győzött magabiztosan.