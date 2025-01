Egy titkárnő, aki sporttörténelmet írt a londoni olimpián, és még Joshua is leste a szavát

Nem sok olyan ökölvívó esemény van manapság Magyarországon és világszerte, amelyről hiányozna Szűcs Veronika. A korábbi kick-box versenyző még az 1990-es évek közepén került kapcsolatba a boksszal, miután Szegeden elkezdett ökölvívóedzésekre járni a kéztechnikája javítása érdekében. És ha már ott volt, hát megszerette a sportágat, és 1996-ban gondolt egy merészet, és elindult a hazánkban első alkalommal kiírt országos bajnokságon. Nemcsak ringbe lépett, de meg is nyerte az 54 kilósok versenyét, így azonnal egy bajnoki arannyal debütált. Egy évvel később újra döntőbe került, ám ezúttal meg kellett elégednie az ezüstéremmel, ugyanis a döntőben mintha Imane Heliffel küzdött volna.

Szűcs Veronika a világ egyik legjobb és legtöbbet foglalkoztatott bokszbírója (Fotó: IBA)

– Párizsban, amikor Hámori Luca bokszolt Heliffel, azonnal beugrott az a bizonyos döntő. Emlékszem, a meccs végén, amikor nagy nehezen megtaláltam a saját sarkom, azonnal megkérdeztem az edzőmet, hogy nem a férfi döntőre léptem-e a ringbe, mert akkorákat kaptam, hogy alig bírtam állva maradni – elevenítette fel Szűcs Veronika.

A boksz mellett azonnal elkezdett foglalkozni a bíráskodással is, és az itthon letett bírói vizsgát követően 2000-re már megvolt a nemzetközi minősítése is – a szokásoknak megfelelően a III. osztályból indult –, és ezt követően 2003-ban, újoncként döntőn bíráskodhatott a Pécsen rendezett női Európa-bajnokságon.

Egy darabig párhuzamosan ment a bunyó és a bíráskodás, ám miután gyorsan lépkedett előre a bírói ranglétrán, döntenie kellett. Letette hát a bokszkesztyűket, maradt a fehér ing és a csokornyakkendő.

És ettől a pillanattól kezdve meredeken ívelt felfelé a pályafutása, és mára a világ egyik legjobb, ha nem a legjobb női ökölvívóbírójaként tartják számon. Jelenleg annak a szűk, háromcsillagos bírói elitnek a tagja, amely a ringben és mellette is a legmagasabb kategóriát képviseli, mondhatnánk igazi, felsőpolcos szakember.

A sporttörténelmi pillanat: Szűcs Veronika az olimpiák történetének első női ökölvívó döntőjében győztest hirdet (Fotó: Reuters)

Szűcs folyamatosan képezte magát, 2002-ben már AIBA-bíró volt – az akkori amatőr nemzetközi szövetség –, és a feladatok, illetve az elismerések egymást követték az életében. 2006-ban már vb-döntőt vezethetett a női világbajnokságon Újdelhiben – ekkor mindössze 28 éves volt –,

majd 2012-ben felért a csúcsra, hiszen a londoni olimpián a történelem első női olimpiai döntőjét vezette

– az 51 kg-os női döntő a brit Nicola Adams és a kínai Ren Can-can között, amit Adams nyert meg 16-7-es pontozással –, majd még három fináléban pontozóként is dolgozhatott. 2017-ben ismét lépett egy nagyot, hiszen hölgy létére a hamburgi világbajnokságon férfifinálét is rábíztak. Majd jött a félprofi WSB – itt öt menetet bokszoltak a bunyósok három helyett –, ahol szintén döntőt vezetett, végül tavaly a párizsi olimpián több elődöntőben és egy döntőben pontozhatott.

Egy korábbi Facebook-posztjában Szűcs Veronika leírta, hogy haladt előre a bírói rangsorban.

Hol is kezdjem, jó kis bulinak indult anno 1996-ban a bírói pályafutásom, nem is sejtettem akkor, hogy olimpiai döntőig vihetem. De a szüleimtől kapott tanács mindvégig segítette az utam: Lányom, ha csinálsz valamit, azt csináld rendesen!

„Megfogadva a tanácsukat, ma már 19 Európa-bajnokság; nyolc világbajnokság (ebből két felnőtt férfi); Ázsia- és Afrika-játékok; az amerikai kontinens világbajnoki kvalifikációs tornája; Afrika és Ázsia olimpiai kvalifikációs verseny, a 2012-es londoni olimpia, a tavalyi hamburgi világbajnokság, és ami idén sikerült, a WSB-elődöntő vezetőbírája voltam. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik ezt lehetővé tették nekem!”

Szűcs Veronikát a különböző korok legendái is elismerik, itt éppen Roberto Durannal látható (Fotó: IBA)

Másfél évente kell újra és újra vizsgáznia, valamint minden világverseny előtt egy-két nappal továbbképzésen kell részt venniük a bíróknak. Bármilyen furcsa, de a vizsgákra a saját zsebéből fizeti az útiköltséget, a szállást, az étkezést és a vizsgadíjat, azaz Szűcs Veronika annak örül a legjobban, ha Magyarországon tartanak képzéseket, ugyanis akkor csak a vizsgadíj az, ami a pénztárcáját terheli.

– Mivel megélni ebből nem lehet, így én is dolgozom. Titkárnő vagyok egy nagyvállalatnál, így a bíráskodásra a teljes éves szabadságomat használom el. Volt olyan eset, hogy le kellett mondanom egy világbajnokságot, mert már nem volt szabadságom

– árulta el a világ egyik legjobb ringbírója, aki maximum hosszú hétvégeken nyaral.

A párizsi olimpián volt, hogy saját zsebre kellett étkeznie

Természetesen a nemzetközi versenyeken kapnak napidíjat, valamint fizetik a repülőt, a szállást és az étkezést. Ugyanakkor a párizsi olimpián olyan is előfordult, hogy olyan későn szabadult el az ökölvívó eseményektől, hogy már a szálláson nem volt étel, így a saját zsebére tudott valahol megvacsorázni. Miután az IBA messzemenőkig elismeri a tudását – az egyik legtöbbet foglalkoztatott bíró a sportágban –, így természetes volt, hogy a Nemzetközi Bokszszövetség profikra hajazó gáláin, a Bajnokok éjszakája rendezvényeken is folyamatosan szerepet kap.

– A kísértés nagy a profik felé, szerepel a céljaim között, hogy ott is kipróbáljam magam. Ha az IBA esetleg profi szervezetté válna, akkor maradnék náluk, ha nem, akkor a WBC áll hozzám a legközelebb, oda pályázom majd. Ám addig maradnak az amatőrök, ugyanis ott akarok lenni Los Angelesben, és első női bíróként három olimpián döntőben szerepelni – fogalmazott Szűcs Veronika.

Joshua még kezet is csókolt neki a Bocskain

A jelenkor profi klasszisai közül többnek is vezetett már mérkőzést az amatőrök között. A londoni olimpia évében ő volt a bírója Anthony Joshua elődöntőjének a Bocskai-emlékversenyen – a brit megnyerte a tornát szupernehézsúlyban –, de pontozott már a nehézsúly királyának, Olekszandr Usziknak, valamint a három súlycsoportban is profi vb-címet szerző Vaszil Lomacsenkónak is.

– Sosem felejtem el, amikor a döntőket követően felsorakoztunk, mi bírók és a finalista bokszolók, Anthony Joshua megismert, kilépett a sorból, odajött hozzám, megköszönte a bíráskodást, majd kezet csókolt. Végtelenül udvarias sportember, aki amatőrben és a profik között is felért a csúcsra. Noha sokan csodálkoznak ezen, én szívesen vezetek meccset a nehézfiúknak, akik ugyanúgy elfogadják már az ítéleteimet a ringben, mint egy férfinak – mesélte a világ legjobb női bokszbírójának tartott Szűcs Veronika.

Már a profik világába is belekóstolt, egyre több meccset vezet az IBA Bajnokok éjszakája gálákon (Fotó: IBA)

Azt is elárulta, noha jelenleg az IBA rendezvényein dolgozik,

ha a magyar szövetség átlép a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által támogatott World Boxingba, akkor az egyben azt is jelenti, hogy a bírók is automatikusan a másik világszervezettel dolgoznak tovább.

Noha ez jelenleg nem befolyásolja azt, hogy a hétvégi, a Vasas Sportcsarnokban rendezendő Dőry Miklós-emlékversenyen bíráskodjon, ugyanakkor az már kétséges, hogy a márciusi, IBA által rendezett női világbajnokságonszerepet tud-e vállalni. Ugyanis ha addig a MÖSZ belép a World Boxing tagállamai közé, akkor a női vb-n biztos nem láthatjuk a ringben vagy a pontozóasztaloknál.