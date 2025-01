Gulácsi nagy hibája után keményen kritizált a Lipcse edzője + videó

Úgy tűnt, hogy sima győzelmet arat a Lipcse a Bochum vendégeként, hiszen Willi Orbán már a 10. percben megszerezte a vezetést, bő húsz perc elteltével pedig már 3-0-ra vezetett a csapata. Csakhogy a második félidő elején Myron Boadu 13 perc alatt mesterhármast ért el, ezzel a Bochum kiegyenlített, és 3-3 lett a végeredmény . A lipcsei összeomlásban sajnos Gulácsi Péter szerepe is megvolt.

A Bochum első gólja előtt a magyar kapus eladta a labdát, a tizenhatoson kívül avatkozott játékba, a jobb szélre akart passzolni a csapattársához, amikor az ellenfél játékosa letámadta, de túlságosan rövid volt a passza, így az egyik bochumi meg tudta előzni a lipcsei címzettet, néhány pillanattal később pedig már Gulácsi kapujában kötött ki a labda. Íme a jelenet:

Gulácsi Péternek is szólhatott az edző kritikája?

Gulácsi hibája után még 3-1-re vezetett a Lipcse, ebből még nem következett volna automatikusan a pontvesztés, a védelem a második gól előtt is hibázott, de mégiscsak ez indította el a lejtőn Marco Rose együttesét. Nem volt boldog a meccs után a vezetőedző.

– Nagyon csalódottak vagyunk, túlságosan naivak voltunk, és nem először – idézte Rose szavait a Bild, amely a cikkében kiemelte Gulácsi hibáját is. – Felelőtlenül tesszük kockára a saját kapunkat. Amikor felelőtlenségről beszélek, akkor az professzionalizmus és hozzáállás kérdése is. Az RB Leipzig kapcsán egy Bajnokok Ligája-csapatról beszélünk. Egy ideje már a saját bőrünkön tanuljuk meg a leckét…

Rose épp a napokban erősítette meg, hogy Gulácsi helye biztos a kapuban, de a mostani kritika akár neki is szólhatott a hibája után.

A Lipcse magyarja szerint szégyenletes, ami történt

A meccsen ugyan gólt szerzett Willi Orbán, de ő is csalódott volt, a magyar válogatott védője szerint szégyenletes, ami történt.

– Ez két elvesztett pont, és mi vagyunk azok, akik eldobtuk őket – értékelt Orbán a Lipcse honlapján. – Mi vagyunk a hibásak. Nagyon jól kezdtünk, és korán szereztünk három gólt. A Bochum aztán feljebb kapcsolt és jobban irányított, de hátul továbbra is stabilak voltunk. A szünetben azt mondtuk magunknak, hogy keményen kell küzdenünk tovább. Aztán túl könnyen kaptunk egy gólt, és ezt követően nem tudtuk kézben tartani a meccset. Felelősséget kell vállalnunk, és be kell ismernünk, hogy naivak voltunk. Az, hogy győztes helyzetből több pontot is elvesztettünk, nagyon szégyenletes és rendkívül kiábrándító.

A Lipcse az ötödik helyen áll a Bundesligában.