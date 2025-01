Íme, a Fradi elleni kudarc nem húzta át a győri terveket

A Győr szerdán a honlapján számolt be arról, hogy az 54 esztendős svéd tréner eredeti egy plusz egy éves, 2026 nyaráig tartó megállapodását további egy évvel toldották meg. Johanssont tavaly márciusban nevezte ki az ETO Ulrik Kirkely helyére, s noha a 2023–24-es idény végén a bajnoki címet az FTC nyert, a Győr is sikeres évadot zárt, hiszen megnyert a Bajnokok Ligáját.

Kevés az elit edző a piacon

– Mivel rendszeres megbeszéléseket, értékeléseket végzünk, illetve mivel tudjuk, hogy mennyire szűk az elit edzők sora, úgy döntöttünk, hogy további hosszabbítást ajánlunk fel svéd szakvezetőnknek – idézte a Győr honlapja Endrődi Péter ügyvezetőt, aki kitért rá: lehetőségük van a további hosszabbításra is. – Perrel középtávon tervezünk előre, jól tudunk együttműködni és kölcsönösen bízunk egymásban. A csapat fejlődik a keze alatt, és hisszük, hogy nemcsak idén, de a jövőben is minden fronton esélyesként szállhatunk majd harcba. Örülök, hogy a vezetőedzői poszton olyan emberrel dolgozhatunk tovább, aki megérti értékeinket és teljes szívvel küzd a győri sikerekért.

Per Johansson és Endrődi Péter ügyvezető kezet ráz a folytatásra (Fotó: Győri Audi ETO KC)

Per Johansson tudja, felelősség a Győr edzőjének lenni

– Örömmel írtam alá a szerződéshosszabbítást, hiszen nem kérdés számomra, hogy a világ legjobb női kézilabdaklubjában lehetek én a vezetőedző. A Győri Audi ETO KC-t irányítani nemcsak hatalmas megtiszteltetés, hanem felelősség is egyúttal. Itt minden meccsen nyerni kell, a vereség elfogadhatatlan, még ha része is a játéknak. Ez nemcsak a külső nyomás miatt van, hanem a belső elvárásaink is ezek magunkkal szemben. Szerencsés vagyok mert a pályafutásom során valaha volt legprofibb kerettel készülhetek nap mint nap – mondta Per Johansson vezetőedző.

Jegyezzük meg, a Győr az év elején egy fontos csatát elveszített, a bajnoki rangadón a Fradi a Népligetben 23-18-ra nyert az ETO ellen, a bizalom ennek dacára töretlen Johanssonban.