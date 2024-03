Megvan a Győri ETO kézilabdacsapatának új edzője

A közlemény szerint az új vezetőedzővel a szezon végéig szóló megállapodást kötöttek, és a vasárnapi, Vác elleni hazai bajnokin ül le először a győri kispadra, addig Kun Attila vezeti a csapatot.

A szakember holland szövetségi kapitányi posztját is megtartja, emellett lesz péntektől az ETO trénere is.

– Köszönöm Kun Attilának minden játékos és az összes kollégám nevében is, hogy ismét elvállalta a keret irányítását a Magyar Kupa döntőt követően. Nem volt egyszerű a dolga, de a Budaörs elleni győzelem is megmutatta, hogy jól közelített a lányokhoz, akik jó teljesítménnyel hálálták meg a munkáját. Attila vezeti az Alba Fehérvár elleni meccsen is a keretet – mondta Vanyus Attila, a Győri ETO Kft. ügyvezetője.

– Gyorsan kellett döntenünk és a lehető legjobbat kellett választanunk a kupadöntő után. Kollégáimmal számításba vettük a jelölteket, majd egy szűkebb kört határoztunk meg azon szakemberek közül, akik elérhetők voltak, valamint képesek lehetnek a csapat vezetésére. Többekkel egyeztettünk és a legalkalmasabbnak Per Johansson bizonyult, aki nemcsak rendelkezik már ilyen helyzetben rutinnal, hanem hihetetlenül motivált is egyben – közölte Endrődi Péter, a Győri ETO Kft. másik ügyvezetője.

A sportvezető hozzátette: úgy vélik, rá van szüksége a csapatnak ahhoz, hogy elérje a Bajnokok Ligájában a szezon elején kitűzött célját, azaz a négyes döntős részvételt.

Az új vezetőedző azt emelte ki, hogy egy idény közbeni edzőváltás nem egyszerű, de pályafutása során volt már hasonló helyzetben, épp ezért hiszi, ez a rutin most segíti majd a feladatát.

– A csapatot jól ismerem, a világ egyik legerősebb kerete van Győrben, élmény lesz ezekkel a játékosokkal együtt dolgozni. Őszinte, egyenes megbeszélést folytattam a klub vezetésével, és egyetértettünk abban, hogy egyelőre csak ebben a szezonban gondolkodunk közös munkában. Be akarunk jutni a négyes döntőbe a Bajnokok Ligájában. Győr a női kézilabdázás fellegvára, itt bármikor megtiszteltetés dolgozni. Várom már a közös munkát a lányokkal – nyilatkozta Per Johansson vezetőedző.

A svéd edző 2022 óta vezeti a holland női kézilabda-válogatottat, a 2023-as világbajnokságon ötödik helyet ért el a németalföldi csapattal. Korábban 2017 és 2020 között irányította Montenegró, valamint 2008 és 2012 között Svédország válogatottját, utóbbival 2010-ben ezüstérmet szerzett az Európa-bajnokságon.

Klubedzőként svéd egyesületek mellett két alkalommal vezette a CSM Bucuresti csapatát (2017, 2018), amellyel mindkét szezonban BL-bronzérmet szerzett. 2020-tól az orosz Rosztov-Don gárdáját edzette, de a 2022 februárjában kitört orosz–ukrán konfliktus miatt el kellett hagynia csapatát.

A svéd tréner munkáját Holanek Zoltán edző és Kiss Éva kapusedző segíti Győrben.

Borítókép: Per Johansson (Fotó: AFP/NTB/Beate Oma Dahle)