Lipcsei Péter hagyja dolgozni Robbie Keane-t, ám a Kazincbarcika kispadja már vonzó a számára

Amikor 18 éves fiatalként 1990-ben a Ferencvároshoz érkezett egy bizonyos Lipcsei Péter, nem sokan gondolták, hogy a Kazincbarcikáról érkezett játékos klubikonná válik a zöld-fehéreknél. Holott a Fradiban mindent elért, hiszen klubrekorderként ő játszotta a legtöbb meccset a csapatban – szám szerint 649 találkozón lépett zöld-fehérben pályára –, négy bajnoki címet és hat kupa-, valamint három Szuperkupa-győzelmet szerzett, gólkirály volt a KEK 1991–1992-es kiírásában, valamint kétszer is az Év labdarúgójának választották (1991 és 1995).

Lipcsei Péter elfogadta már, hogy a klubvezetés hitvallása miatt belőle nem lesz a Fradi vezetőedzője (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

Miután befejezte az aktív játékot, megszerezte az edzői papírokat, és szinte mindenki biztosra vette, hogy a klub legendájaként egyszer majd ő lesz a Fradi vezetőedzője. Egy darabig haladt is efelé, ugyanis előbb a Ferencváros II (2010–2014), majd a Ferencváros U21 (2014–2017) végül Soroksár (2017–) edzője lett, utóbbi a zöld-fehérek fiókcsapataként szerepel az NB II-ben, ahol jelenleg a 7. helyen várja a tavaszi folytatást. Ám a Fradi vezetésének filozófiája alapján belőle sosem lesz a Ferencváros vezetőedzője. Az FTC ugyanis a héten mutatta be új trénerét, Robbie Keane-t, aki a New York City által szerződéséből kivásárolt Pascal Jansen helyét vette át.

– A Fradi első számú csapatának kispadja jelenleg nem időszerű, hiszen kimondva nem opció, hogy magyar edző vezesse a csapatot. Ezt elfogadtam, de azért dolgozom, hogy a Ferencváros edzője legyek

– közölte a Heol.hu kérdésére Lipcsei Péter, aki nem tagadja, szívesen kipróbálná már magát az NB I-ben is, de mint állítja, ezzel a névvel sok csapatnál egyszerűen szóba sem jöhet.

Ugyanakkor nem titkolja azt sem, hogy nevelőklubjának csapata, a Kazincbarcika SC idei szereplése igencsak felkeltette a figyelmét, hiszen a csapat régen szerepelt ilyen jól, mint az elmúlt ősszel: a borsodiak jelenleg az NB II második, feljutást jelentő helyén állnak, és ha képesek lesznek az őszi formájukat hozni tavasszal is, akkor a klub a következő szezonban az első osztályban játszhatna.

– Nem tagadom, szívesen elvállalnám a Kazincbarcika irányítását.

Ahol olyan játékosok játszanak, mint Bódi Ádám, Lucas vagy Varga József, simán benne van, hogy feljutnak az NB I-be – állította Lipcsei, aki elismerte, edzőként José Mourinho tette rá a legnagyobb hatást, akivel játékosként dolgozhatott együtt, amikor a Portóhoz igazolt 1995-ben.