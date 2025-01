Mindkét meccs elérte a célját, de van még hova fejlődni + videó

A szerdai, Zomborban lejátszott, 31-31-es döntetlennel végződött találkozó után pénteken, Szegeden győzni tudott a magyar férfi kézilabda-válogatott, amelynek tagjai az utolsó felkészülési mérkőzés után felsorakoztak a kapu mögött helyet foglaló szurkolótábor elé. A csoportvezető kisebb motivációs beszéddel készült a kézilabdázóknak a magyar válogatott számára január 15-én kezdődő világbajnokság előtt.

– A szurkolókra mindig számíthatunk, pénteken is rengetegen kilátogattak, nem is számítottunk rá, hogy egy felkészülési mérkőzést ennyien fognak a helyszínen követni. Ezúton is köszönjük nekik a támogatást, ami sokat jelent nekünk! Reméljük, hogy a világbajnokság varasdi meccsein is hasonló hangulatban lesz részünk – mondta lapunknak a meccs utáni pillanatokra utalva a válogatott balszélsője, Bóka Bendegúz.

Van még hova fejlődni

A Balatonfüred játékosa – aki gólt is szerzett péntek este – érdeklődésünkre értékelte a mögöttünk hagyott napok teljesítményét is.

– Mindkét szerbek elleni találkozó elérte a célját, de láttuk azért, hogy van még hova fejlődni. Voltak hibák, de úgy gondolom, hogy a pénteki mérkőzésen már sokkal több pozitívum volt a játékunkban, mint az elsőn. Hasznos volt mindkét mérkőzés. A pénteki második félidő nagyon jó volt, tudtunk könnyű gólokat szerezni, amit a szövetségi kapitány kifejezetten kért – folytatta Bóka. – Sok edzés van a kezünkben, lábunkban, még nem voltunk olyan frissek, de innentől a felkészülés olyan fázisa következik, ahol a frissesség elérésén lesz a hangsúly. Maximálisan jó állapotban szeretnénk lenni a vb kezdetére.

A szurkolótábor Szegeden is a csapat mögött állt (Fotó: Polyák Attila)

Kipróbálhatták a begyakorolt elemeket

Négy találattal vette ki a részét a szerbek elleni sikerből Szita Zoltán. A lengyel bajnok Orlen Wisla Plock balátlövője szerint a második meccsen jobb teljesítményt nyújtott a csapat.

– Két nagyon nehéz mérkőzést játszottunk Szerbia ellen. Volt, aki a szerdai meccset megelőzően 3-4 hétig nem játszott tétmérkőzést, más viszont meccsdömpingből jött, alig volt ideje pihenni, ennek meg is lett az eredménye, kicsit döcögősen alakult az idegenbeli találkozó, sok technikai hibánk volt, de küzdöttünk végig, és kipróbáltunk mindent, amit a mester kért. A második mérkőzésen már jobban játszottunk, de a hangsúly azon volt, hogy azokat a taktikai elemeket, melyeket az edzésen begyakoroltunk, élesben is kipróbálhassuk – magyarázta Szita Zoltán, majd hozzátette: a kétbeállós rendszer alkalmazásán és lerohanásos játékban is van még mit csiszolni.

– Jó formában vagyunk, én is jól érzem magam. A csapatszellem kiemelkedő, ez lehet az egyik erősségünk a világbajnokságon is a védekezésünk mellett.

További értékelések