Marozsán Fábián ellenfelének döbbenetes vádakkal kell szembenéznie

Marozsán Fábián és Thiago Seyboth Wild egymás ellen játszik az Australian Open első fordulójában. A két teniszezőt életkort tekintve kevesebb mint fél év, a világranglistán is mindössze tizenkilenc hely választja el egymástól, karrierjük azonban egész más íven mozgott. Marozsán és Seyboth Wild viselkedését tekintve is éles a kontraszt: míg a magyar teniszező jellemzően higgadtan játszik, a brazil játékos a pályán és azon kívül is botrányhős. Seyboth Wild családi gyökereit felderítve pedig az O Globo el is jutott a náci Németországig és Adolf Hitler felemelkedéséig.

Marozsán Fábián ellenfele az Australian Open első fordulójában a brazil Thiago Seyboth Wild lesz (Fotó: AFP/Xinhua/Lo Ping Fai)

Ami a teniszt illeti: Seyboth Wild 2018-ban junior US Open-győzelemmel bizonyította tehetségét, a fináléban a ma már top 20-as Lorenzo Musetti ellen nyert. A brazil még nem volt húszéves, amikor 2020-ban Casper Ruud legyőzésével ATP-tornát nyert Santiagóban, aztán viszont komoly gödörbe került.