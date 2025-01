Szoboszlai Dominik jó osztályzatot is kapott a Lille legyőzése után

Szoboszlai Dominik lényegében túlórázott. Arne Slot, a Liverpool menedzsere eredetileg csupán egy félidőt szánt neki a Bajnokok Ligájában a francia Lille ellen, ám Curtis Jones sérülése keresztülhúzta a számításait – ezt maga a holland edző mondta el a meccset követő sajtótájékoztatón. Számára egyedül ez a sérülés vetett árnyékot erre a találkozóra, amúgy minden oka megvolt az elégedettségre, hiszen a csapata 2-1-re győzött, amivel százszázalékos a sorozatban, és ami ennél is fontosabb: egy fordulóval az alapszakasz vége előtt már biztosan az első nyolc között végez, és így kihagyhatja a tizenhat közé jutás rájátszását.

Szoboszlai játékát ezúttal közepesre értékelték (Fotó: AFP/Paul ELLIS)

Márpedig ez roppant fontos, a sűrű programban jól jön majd egy szusszanásnyi szünet. Éppen ez a sűrű program az oka annak is, hogy Szoboszlai Dominiknak és Ryant Gravenberchnek csak egy félidőt szánt Arne Slot. A hollandot le is cserélte, a magyar középpályás viszont maradt még, és csak a 63. percben jött le a pályáról. Nem ez volt a legjobb meccse, de nem is a legrosszabb, és ezt tükrözik a játékáról megfogalmazott vélemények.

A liverpoolecho.co.uk a 6-os osztályzatot azzal indokolja, hogy az első félidőben rengeteg erőfeszítést tett a Lille középpályásainak a megfékezésére, a thisisanfield.com szerint viszont 7-est érdemelt, mert jól tette a dolgát, akadt néhány okos megoldása, amelyekkel teret teremtett a társaknak, és volt egy veszélyes lövése is.

A lap még hozzáteszi, Szoboszlai egy órán keresztül ketyegett a középpályán, soha nem dominált a meccsen, de mindig segített a Lille-t hátra szorítani.

Szoboszlai és a szokásos energia

A liverpoolworld.co 6-asra értékelte a magyar futballista teljesítményét, aki a meglátása szerint az első félidőben a szokásos energiáját mutatta anélkül, hogy igazán befolyásolta volna a történéseket, a szünet után pedig kissé mélyebben játszott, mielőtt a 63. percben lecserélték. A legtöbb elismerés egyébként a két liverpooli gól szerzőjének, a meccs emberének is választott Mo Szalahnak és a megsérült Curtis Jones helyére beállt Harvey Elliottnak járt