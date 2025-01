A világelső az Australian Open döntője után hamarosan búcsút inthet a tenisznek

A női világelső Arina Szabalenka hosszú évek kemény munkájával ért fel a csúcsra. A fehérorosz teniszező magánéleti tragédiákon is túltette magát, s jelenleg a brazil milliárdos, Georgio Frangulis a párja. A múlt héten véget ért Australian Open egymás után az ötödik kemény pályás Grand Slam-torna volt, amelyen eljutott a döntőig, s bár ezúttal nem ő, hanem az amerikai Madison Keys lett a bajnok, Szabalenka továbbra is a világranglista élén áll. A fehérorosz játékos átmeneti búcsúja mégis közel lehet, néhány éven belül csatlakozna a teniszező édesanyák köréhez Oszaka Naomi, Elina Szvitolina vagy éppen Belinda Bencic mellé.

Belinda Bencic vigasztalja Oszaka Naomit, mindketten édesanyaként küzdöttek az Australian Openen Fotó: AFP/William West

– Profi sportolóként huszonhét évesen már közel járok a visszavonuláshoz. Szeretnék családot, szeretnék gyerekeket, és nem akarom az első gyermekemet harmincöt évesen szülni – nyilatkozta az Australian Open alatt Szabalenka, hozzátéve, hogy nem lenne végleges a búcsú. – Szeretnék még visszatérni édesanyaként, hogy megmutassam a gyermekemnek, mennyire keményen kell küzdeni az életben, és semmi sem hullik magától az ölünkbe.

Szabalenka elődje nehezebb helyzetben volt

Kizárólag a sportot szem előtt tartva még a visszatéréssel számolva is kockázatos lenne Szabalenka lépése, nincs garancia rá, hogy valaki szülés után is vissza tud térni az általa korábban képviselt színvonalra. Az viszont biztos, hogy egyre több női teniszező választja ezt az utat, amelynek elterjedésében a WTA is komoly szerepet játszott.